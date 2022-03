Orange Flex w ofertą dla obywateli Ukrainy. Operator rozdał też tysiące starterów

Orange, podobnie jak inni operatorzy, nie ustaje we wprowadzaniu kolejnych ułatwień dla obywateli Ukrainy chroniących się przed wojną w Polsce. Oferta objęła także Orange Flex, trwa też akcja rozdawania starterów.

Orange Flex przygotował specjalne pakiety dla osób z Ukrainy. Dla użytkowników dostępny jest pakiet rozmów międzynarodowych na Ukrainę: 100 minut ważny przez 30 dni za 0 zł. Wystarczy wpisać kod UKRAINA w polu kody promocyjne w swojej aplikacji Flex, by odebrać bezpłatny pakiet. Kod można aktywować do 31 marca 2022 r.

Operator przypomina, że w każdym z Planów komórkowych zawarty jest Social Pass, który umożliwia korzystanie z popularnych komunikatorów i mediów społecznościowych bez limitu GB.

W Social Pass znajdują się m.in. WhatsApp, Viber, Messenger, Facebook, Telegram i Twitter. Dzięki nim można utrzymać kontakt z bliskimi, którzy zostali w ojczyźnie czy z tymi, którzy znaleźli schronienie w Polsce.

Żeby aktywować numer we Flexie, trzeba pobrać na smartfon bezpłatną aplikację mobilną Orange Flex. Po pobraniu aplikacji i wyborze Planu komórkowego należy zweryfikować tożsamość poprzez zrobienie zdjęcia dokumentu tożsamości oraz selfie. Dla obywateli Ukrainy może to paszport lub karta pobytu. Płatności za Plan komórkowy można dokonać BLIKIEM lub kartami płatniczymi Visa, Mastercard i Maestro. Z kodem FLEX pierwszy miesiąc korzystania z numeru będzie za 1 zł. Należy go wpisać przed wyborem metody płatności, przed aktywacją numeru.

Orange rozdaje startery

Pomarańczowy operator kontynuuje też rozdawania obywatelom Ukrainy starterów z darmowymi usługami. Liczba kart sięgnęła już 10 tysięcy, a na każdej jest miesiąc bezpłatnych połączeń w Polsce (minuty, SMS, MMS), 100 minut do Ukrainy i 30 GB internetu.

Rozdaliśmy już 10 tys. darmowych starterów. Jesteśmy w 33 newralgicznych punktach: przejścia graniczne, punkty recepcyjne i dworce. Liczba minut wydzwonionych z Polski do Ukrainy wzrosła 14 krotnie. #JestesmyzWami ❤️🇺🇦 #мизвами #StandWithUkraine👉👉👉https://t.co/Bs4VXGtL9K — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) March 4, 2022

Orange rozdaje startery w 33 newralgicznych punktach: na przejściach granicznych, w punktach recepcyjnych i na dworcach. Te działania mają odzwierciadlenie w wykorzystaniu sieci – Wojtek Jabczyński, rzecznik sieci, ujawnił, że liczba minut wydzwonionych z Polski do Ukrainy wzrosła 14-krotnie.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Orange Polska