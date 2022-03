Orange udostępni 5G abonentom Planu 50. Ale nie za darmo

Orange obniża wymagania dla dostępu do technologii 5G. W przypadku abonentów indywidualnych wystarczy wkrótce korzystanie z Planu 50.

Orange w wybranych lokalizacjach w Polsce pozwala korzystać z sieci 5G w ramach opcji #hello5G. Ta nie jest jednak dostępna dla wszystkich. W przypadku klientów indywidualnych korzystających z oferty abonamentowej, z usług w technologii 5G mogą korzystać posiadacze taryf Plan 60 i Plan 80. Za miesiąc ma się to zmienić, ale nie za darmo.

Od 3 kwietnia 2022 roku klienci abonamentu komórkowego Plan 50 będą mogli skorzystać z dostępu do sieci 5G wraz z dodatkowym pakietem danych 10 GB za 5 zł miesięcznie. Odpowiednie zapisy znajdą się w cenniku usług w ofercie Abonament komórkowy.

5G z pakietem 10 GB za 5 zł/mies.

5G z pakietem 10 GB będzie można aktywować poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści AKT 5G na numer 80060 lub w Mój Orange (aplikacja lub www.orange.pl/twojekonto). Aktywacja zostanie wykonana w ciągu 24 godzin od złożenia przez zlecenia, o czym Orange powiadomi SMS-em.

Niewykorzystany pakiet gigabajtów nie będzie przenoszony na kolejne okresy rozliczeniowe. O wykorzystaniu pakietu Orange poinformuje SMS-em.

W przypadku korzystania z 5G z pakietem 10 GB w niepełnym okresie rozliczeniowym, wielkość pakietu oraz opłata zostaną ustalone proporcjonalnie do czasu korzystania z usługi w danym okresie rozliczeniowym.

Możliwość korzystania z sieci 5G oraz pakiet 10 GB będą dostępne do końca okresu rozliczeniowego, w którym Orange otrzyma od klienta zlecenie dezaktywacji. Tej można dokonać za pomocą SMS-a o treści REZ 5G wysłanego na numer 80060 lub w Mój Orange (aplikacja lub www.orange.pl/twojekonto).

Orange jednocześnie przypomina, że w przypadku braku akceptacji zmian w cenniku, przysługuje abonentom prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wypowiedzenia umowy z tego powodu można dokonać do dnia wejścia w życie zmian, czyli do 3 kwietnia 2022 roku. Orange przestanie świadczyć usługi w dniu wejścia w życie nowego cennika.

W przypadku wypowiedzenia przez Państwa umowy zawartej na czas oznaczony, z powodu braku akceptacji zmian w Cenniku, przysługuje nam roszczenie o zapłatę ulgi, przyznanej w związku z zawarciem umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

– informuje Orange w komunikacie

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Orange