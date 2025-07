Orange ma już 3700 takich stacji. Wkrótce nadajniki na 700 MHz

Aukcje pasma C i 700 MHz – co zmieniły dla użytkowników?

W 2023 roku UKE przeprowadził aukcję na częstotliwości z pasma C (3,4-3,8 GHz), przydzielając czterem głównym operatorom bloki, które są fundamentem rozwoju nowoczesnej sieci 5G. W październiku 2024 roku uruchomiono kolejną licytację – tym razem na "niższe" pasmo 700 MHz, które wyróżnia się większym zasięgiem i zdolnością do pokonywania przeszkód terenowych oraz lepszego przenikania do wnętrz budynków.

W marcu 2025 roku aukcja zakończyła się. Operatorzy wylicytowali nowe bloki częstotliwości (A–F dla 700 MHz, G dla 800 MHz), a w czerwcu zostały wydane decyzje rezerwacyjne. Do końca 2026 roku telekomy mają zapewnić zasięg i szybkość co najmniej 50 Mb/s dla 98% gospodarstw domowych, a do 2028 roku – objąć 99% domostw przy transferze minimum 95 Mb/s. Dodatkowo, do 2030 roku wymaga się zwiększenia prędkości pobierania w pasmach 700/800 MHz do 120 Mb/s.

Orange ma już 3700 stacji 5G w paśmie C

Rzecznik Orange, Wojciech Jabczyński, poinformował za pośrednictwem swojego profilu w serwisie X, że pomarańczowy operator dysponuje już ponad 3700 stacjami 5G w paśmie C. Umożliwiają one korzystanie z najszybszego mobilnego Internetu. Wśród nowych lokalizacji znalazły się: Kutno, Sochaczew, Warka, Piaseczno i Siedlce. Rozbudowa dotyczy więc nie tylko największych miast.

Co więcej, Orange zapowiada już uruchomienie pierwszych stacji 5G korzystających z pasma 700 MHz. Ma to nastąpić "wkrótce".

A co to oznacza dla użytkowników? Przede wszystkim stabilniejsze połączenia. 700 MHz lepiej przenika przez ściany i sięga dalej, co może poprawić komfort korzystania z Internetu w mieszkaniach i na terenach otwartych. Z kolei mieszkańcy wsi i mniejszych miejscowości zyskają dostęp do szybkiego Internetu mobilnego.