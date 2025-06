Aukcja 5G 700 MHz. Telekomy już odbierają rezerwacje pasm

Zgodnie z założeniami obydwu aukcji 5G – pierwszej dotyczącej pasma C oraz drugiej na 700 MHz – operatorzy będą musieli do grudnia 2026 r. zapewnić zasięg sieci mobilnej (w standardach 4G i 5G) do 98% gospodarstw domowych z gwarantowanym transferem 50 Mb/s. Do grudnia 2028 r. zasięg dla gospodarstw domowych ma osiągnąć 99%, a gwarantowana prędkość ma wzrosnąć do 95 Mb/s przy opóźnieniu sygnału 10 ms. Dodatkowym elementem, który pojawił się w trakcie aukcji 700 MHz, jest wymóg zwiększenia prędkości pobierania do 120 Mb/s do końca 2030 roku, przy zachowaniu pozostałych parametrów, czyli pokrycia na poziomie 99% i pingu 10 ms.