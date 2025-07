Otvarta tnie ceny. Opłaca się mieć więcej numerów

Wszystko bez limitu i 50 GB Internetu

Otvarta ogłosiła promocję dotyczącą abonamentu 5G. Od 1 lipca do 31 sierpnia 2025 roku, wybierając dwa lub więcej numerów w taryfie Idealna 5G, zapłacimy za każdy z nich 21,99 zł miesięcznie. To o 3 zł mniej niż w standardowej ofercie. Co istotne, obniżona cena zostaje z klientem na cały czas trwania umowy.