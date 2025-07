NVIDIA kończy wsparcie dla trzech generacji. Mowa o kultowych seriach

Mimo wielu lat na karku wiele osób nadal używa tych układów

Oznacza to, że użytkownicy serii NVIDIA GeForce GTX 900 i GeForce GTX 1000 przestaną otrzymywać optymalizacje oraz poprawki bezpieczeństwa. Nastąpi to wraz z wydaniem oprogramowania z numerem 590 , czyli już niedługo. Wydane dzisiaj (1 lipca 2025) sterowniki noszą oznaczenie 576.88.

Chociaż opisywane zmiany dotyczą formalnie tylko systemów z rodziny Unix, To nie ma wątpliwości, że użytkownicy Windowsa również powinni przygotować się na koniec wsparcia . Zieloni znani są z utrzymywania zunifikowanej bazy kodu dla swojego oprogramowania. Oficjalnie jednak NVIDIA nie wydała oficjalnego oświadczenia.

Nie oznacza to jednak, że seria GeForce GTX przejdzie w zapomnienie. Nowe sterowniki otrzymywać nadal będzie rodzina Turing, w ramach której debiutowały karty graficzne GeForce GTX 16x0 oraz GTX 16x0 SUPER. Wielu graczy wciąż z nich korzysta, co udowadniają statystyki platformy Steam - GeForce GTX 1650 to czwarty najpopularniejszy układ.