Allegro Smart! bez gwarancji jakości. Bonusy zależą od widzimisię

Smart! Usługi — nowa nazwa i mniejsza odpowiedzialność Allegro

Smart! Usługi są nabywane wraz z pakietem Allegro Smart!. Mogą być one przy tym od teraz swobodnie włączane i wyłączane przez Allegro, a także zmieniane — wystarczy, że Allegro da znać o tym elektronicznie (przez e-mail). Jedną z tych Smart! Usług są Smart! Okazje, które zapewne użytkownicy Allegro zdążyli już zauważyć.

„Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi”

W skrócie, Smart! Usługi są z jednej strony integralną częścią Allegro Smart!, z drugiej zaś Allegro zostawia sobie wolną rękę w dowolnym ich modyfikowaniu czy wyłączaniu, a do tego jeszcze zrzeka się odpowiedzialności za cokolwiek od zewnętrznych partnerów .

Czy tylko mi się wydaje, czy to taka obietnica z wysokim ryzykiem braku jej pokrycia? Drogie Allegro, loterie to regulują odpowiednie przepisy. Po co rzucać słowa na wiatr i oferować coś, czego jakości się wstydzicie i nie bierzecie odpowiedzialności za zadowolenie klientów?