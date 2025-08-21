Wstrzymują zatrudnienia w najważniejszym sektorze. Nie bez przyczyny

Meta zamraża zatrudnienia

Zmiany weszły w życie w zeszłym tygodniu. Meta zamroziła zatrudnianie nie tylko do zespołu AI, ale w całej firmie. Oprócz zakazu zatrudniania nowych pracowników zarząd zakazał także zmiany działów i stanowisk osobom już zatrudnionym.

Firma swoje decyzje tłumaczy koniecznością zmian organizacyjnych oraz dostosowaniem struktury do potrzeb związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Dodatkowo przedstawiciel Mety zaznaczył, że firma wchodzi w etap tworzenia przyszłorocznych budżetów.

Wojna o ekspertów z branży AI

Kilka miesięcy temu Meta i Mark Zuckerberg rozpoczęli prawdziwą wojnę o ekspertów z branży AI. Firma oferowała o wiele większe stawki dla pracowników, wyłapując ich z najbardziej obiecujących startupów i konkurencji z rynku AI.

Teraz, nowo zatrudnione osoby wraz z obecnymi pracownikami, stworzą wewnątrz Meta cztery zespoły zajmujące się AI. Większość nowych pracowników trafi do zespołu TBD Lab, czyli zespołu mającego szukać nowych rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji. Drugi zespół zajmie się produktami AI, trzeci infrastrukturą, a czwarty podejmie się projektów długoterminowych związanych z rozwojem AI. Wszystkie wspomniane zespoły należą do działu Meta Superintelligence Labs. Jego nazwa ma odzwierciedlać ambicje Zuckerberga, który marzy o stworzeniu najlepszego na rynku modelu AI.