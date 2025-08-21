Tech

Wstrzymują zatrudnienia w najważniejszym sektorze. Nie bez przyczyny

Meta od dłuższego czasu prowadziła politykę aktywnej rekrutacji programistów i ekspertów od sztucznej inteligencji. Teraz według doniesień Wall Street Journal, amerykański gigant zmienia strategię. Po zatrudnieniu 50 osób firma kończy z procesem rekrutacji. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:48
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wstrzymują zatrudnienia w najważniejszym sektorze. Nie bez przyczyny

Meta zamraża zatrudnienia

Zmiany weszły w życie w zeszłym tygodniu. Meta zamroziła zatrudnianie nie tylko do zespołu AI, ale w całej firmie. Oprócz zakazu zatrudniania nowych pracowników zarząd zakazał także zmiany działów i stanowisk osobom już zatrudnionym. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Firma swoje decyzje tłumaczy koniecznością zmian organizacyjnych oraz dostosowaniem struktury do potrzeb związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Dodatkowo przedstawiciel Mety zaznaczył, że firma wchodzi w etap tworzenia przyszłorocznych budżetów. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Robot sprzątający DREAME Mova E20 Plus Czarny
Robot sprzątający DREAME Mova E20 Plus Czarny
-555.99 zł
1254.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 699 zł
Robot sprzątający DREAME D20 Plus Biały
Robot sprzątający DREAME D20 Plus Biały
0 zł
1149 zł - najniższa cena
Kup teraz 1149 zł
Robot sprzątający CONCEPT VR3300
Robot sprzątający CONCEPT VR3300
0 zł
798.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 798.98 zł
Advertisement

Wojna o ekspertów z branży AI

Kilka miesięcy temu Meta i Mark Zuckerberg rozpoczęli prawdziwą wojnę o ekspertów z branży AI. Firma oferowała o wiele większe stawki dla pracowników, wyłapując ich z najbardziej obiecujących startupów i konkurencji z rynku AI. 

Teraz, nowo zatrudnione osoby wraz z obecnymi pracownikami, stworzą wewnątrz Meta cztery zespoły zajmujące się AI. Większość nowych pracowników trafi do zespołu TBD Lab, czyli zespołu mającego szukać nowych rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji. Drugi zespół zajmie się produktami AI, trzeci infrastrukturą, a czwarty podejmie się projektów długoterminowych związanych z rozwojem AI. Wszystkie wspomniane zespoły należą do działu Meta Superintelligence Labs. Jego nazwa ma odzwierciedlać ambicje Zuckerberga, który marzy o stworzeniu najlepszego na rynku modelu AI. 

Zmiany domykają klamrą okres od wiosny tego roku, kiedy to niezadowolony z ostatniej wersji modelu AI Llama Zuckerberg zdecydował się na szukanie pracowników. Poprzedni zespół AI w Meta o nazwie AGI Foundations wraz z obecną reorganizacją przestał istnieć. Przynajmniej część jego pracowników pożegnała się już z firmą. 

Zobacz także: Idą wielkie zmiany ku lepszemu. Wrocławskie lotnisko zostanie zamknięte na 40 dni

Image
telepolis
Mark Zuckerberg Meta zwolnienia Zuckerberg sztuczna inteligencja dla biznesu
Zródła zdjęć: Mijansk786 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: reuters.com, wsj.com