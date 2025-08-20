BLIK chwali się wynikami. Prawie 1,4 mld transakcji w pół roku

Płatności w sklepach stacjonarnych rosną najszybciej

Najbardziej dynamicznie rozwijają się płatności BLIKIEM w sklepach stacjonarnych. W pierwszym półroczu wykonano tam 338,1 mln transakcji, co oznacza wzrost o 31% rok do roku. Coraz większy udział mają płatności zbliżeniowe, które odpowiadają już za 47% transakcji POS. Wartość tych operacji wyniosła 7,3 mld zł, a średnia kwota jednej to 46 zł.

Z usługi korzystają także podróżujący. Transakcje zbliżeniowe BLIKIEM odnotowano w 164 krajach, nawet tak egzotycznych jak Wyspy Cooka czy Wybrzeże Kości Słoniowej.

E-commerce i przelewy na telefon wciąż w górę

BLIK pozostaje jedną z najczęściej wybieranych metod płatności w Internecie. W pierwszej połowie 2025 roku użytkownicy wykonali 662 mln transakcji online, o 21% więcej niż rok wcześniej. Łączna wartość zakupów w e-commerce wyniosła ponad 102 mld zł.

Dynamicznie rosną też przelewy na telefon BLIK. W pół roku zrealizowano 354,6 mln takich transakcji (+25% rok do roku), a każdego dnia wykonywano średnio 2 mln przelewów P2P.

BLIK w liczbach

W analizowanym okresie użytkownicy wykonywali średnio 7,7 mln transakcji dziennie, czyli ponad 5 tys. operacji na minutę. Największą średnią wartość mają operacje w bankomatach – 720 zł. Na koniec czerwca liczba aktywnych użytkowników sięgnęła 19,4 mln, czyli o 2,5 mln więcej niż rok wcześniej.

Mocne fundamenty i plany na przyszłość