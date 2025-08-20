BLIK chwali się wynikami. Prawie 1,4 mld transakcji w pół roku
BLIK nie zwalnia tempa. Od stycznia do czerwca 2025 roku użytkownicy zrealizowali z jego użyciem blisko 1,4 mld transakcji, czyli o 24% więcej niż rok wcześniej. Rekord padł w drugim kwartale – po raz pierwszy w historii systemu liczba operacji przekroczyła 700 mln.
Płatności w sklepach stacjonarnych rosną najszybciej
Najbardziej dynamicznie rozwijają się płatności BLIKIEM w sklepach stacjonarnych. W pierwszym półroczu wykonano tam 338,1 mln transakcji, co oznacza wzrost o 31% rok do roku. Coraz większy udział mają płatności zbliżeniowe, które odpowiadają już za 47% transakcji POS. Wartość tych operacji wyniosła 7,3 mld zł, a średnia kwota jednej to 46 zł.
Z usługi korzystają także podróżujący. Transakcje zbliżeniowe BLIKIEM odnotowano w 164 krajach, nawet tak egzotycznych jak Wyspy Cooka czy Wybrzeże Kości Słoniowej.
E-commerce i przelewy na telefon wciąż w górę
BLIK pozostaje jedną z najczęściej wybieranych metod płatności w Internecie. W pierwszej połowie 2025 roku użytkownicy wykonali 662 mln transakcji online, o 21% więcej niż rok wcześniej. Łączna wartość zakupów w e-commerce wyniosła ponad 102 mld zł.
Dynamicznie rosną też przelewy na telefon BLIK. W pół roku zrealizowano 354,6 mln takich transakcji (+25% rok do roku), a każdego dnia wykonywano średnio 2 mln przelewów P2P.
BLIK w liczbach
W analizowanym okresie użytkownicy wykonywali średnio 7,7 mln transakcji dziennie, czyli ponad 5 tys. operacji na minutę. Największą średnią wartość mają operacje w bankomatach – 720 zł. Na koniec czerwca liczba aktywnych użytkowników sięgnęła 19,4 mln, czyli o 2,5 mln więcej niż rok wcześniej.
Mocne fundamenty i plany na przyszłość
Polski Standard Płatności, operator BLIKA, zakończył 2024 rok z przychodami na poziomie 421 mln zł i zyskiem netto 205,9 mln zł. Stabilne wyniki pozwalają inwestować w dalszy rozwój usług. To między innymi płatności odroczone, powtarzalne i transgraniczne przelewy P2P. Ambicją spółki jest, by BLIK stał się najważniejszym systemem płatności mobilnych nie tylko w Polsce, ale i w całym regionie Europy.