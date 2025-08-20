Telewizja i VoD

Netflix: za miesiąc drugi sezon kultowego, polskiego serialu

Serial „1670” ma platformie Netflix zyskał status produkcji kultowej, a fani absurdalnego humoru i akcji umieszczonej w Polsce szlacheckiej wreszcie doczekają się drugiego sezonu. Netflix ujawnił nowe szczegóły.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:15
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Netflix: za miesiąc drugi sezon kultowego, polskiego serialu

Adamczycha ponownie staje w centrum wszechświata – przynajmniej dla Jana Pawła, który niezmiennie aspiruje do zostania tym najsłynniejszym w historii Polski. Jak zapowiada Netflix, w drugim sezonie „1670” jego drogą do celu ma być organizacja dożynek godnych obecności króla.

Dalsza część tekstu pod wideo

Drugi sezon „1670” powróci do Netflixa już 17 września. Obok ulubionych bohaterów Adamczychy, zobaczymy również zupełnie nowe postaci: hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego (w tej roli Tomasz Schuchardt) oraz urzędnika dworskiego, szlachcica Marcina (zagra go Jędrzej Hycnar). By zachęcić do oglądania, Netflix udostępnił zwiastun wyczekiwanej produkcji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor JVC LT-55VDQ3500 55" QLED UHD VIDAA TV Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor JVC LT-55VDQ3500 55" QLED UHD VIDAA TV Dolby Vision HDMI 2.1
-700.2 zł
2399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699.79 zł
Telewizor PHILIPS 55PUS8009 55" LED 4K Titan Os Ambilight x3 Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 55PUS8009 55" LED 4K Titan Os Ambilight x3 Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
2299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299.99 zł
Telewizor SAMSUNG QE43Q8FA 43" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE43Q8FA 43" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
0 zł
2799 zł - najniższa cena
Kup teraz 2799 zł
Advertisement

Netflix ujawnił też pierwsze informacje o fabule drugiego sezonu:

Gdy mieszkańcy Adamczychy cieszą się latem, Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jako właściciel całej całości wsi może teraz realizować niemal wszystkie swoje zachcianki, lecz dla niego to wciąż za mało. Chęć zdobycia ważnego politycznego stanowiska nakłania szlachcica do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział. 

Podczas gdy Jan Paweł skupia się na organizacji Dożynek Królewskich, pozostali członkowie rodu mierzą się z własnymi wyzwaniami. Zofia próbuje stłumić swoją kobiecość, koncentrując się na powinnościach rodzinnych. Jakub i Stanisław starają się udowodnić ojcu, że zasługują na zarządzanie folwarkiem.

Tymczasem umyty i bogaty Bogdan rozpoczyna poszukiwania życiowej partnerki, a Aniela i Maciej usilnie szukają sposobu, by móc być razem. Wraz z dojrzewającym na polach złotym zbożem w bohaterach wzrasta świadomość, że to, jakie tego lata zbiorą plony, zależy tylko od nich. Jedno jest pewne: przez te emocje w nocy trudno będzie zasnąć. Zwłaszcza że gdzieś tam w lesie grasuje Andrzej.

Obsada: Bartłomiej Topa (Jan Paweł), Katarzyna Herman (Zofia), Martyna Byczkowska (Aniela), Michał Sikorski (Jakub), Filip Zaręba (Stanisław), Andrzej Kłak (Andrzej), Dobromir Dymecki (Bogdan), Kirył Pietruczuk (Maciej), Tomasz Schuchardt (Jan Sobieski), Jędrzej Hycnar (Marcin).

Image
telepolis
netflix 1670
Zródła zdjęć: Netflix