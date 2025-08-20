Netflix: za miesiąc drugi sezon kultowego, polskiego serialu

Adamczycha ponownie staje w centrum wszechświata – przynajmniej dla Jana Pawła, który niezmiennie aspiruje do zostania tym najsłynniejszym w historii Polski. Jak zapowiada Netflix, w drugim sezonie „1670” jego drogą do celu ma być organizacja dożynek godnych obecności króla.

Dalsza część tekstu pod wideo

Drugi sezon „1670” powróci do Netflixa już 17 września. Obok ulubionych bohaterów Adamczychy, zobaczymy również zupełnie nowe postaci: hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego (w tej roli Tomasz Schuchardt) oraz urzędnika dworskiego, szlachcica Marcina (zagra go Jędrzej Hycnar). By zachęcić do oglądania, Netflix udostępnił zwiastun wyczekiwanej produkcji.

Netflix ujawnił też pierwsze informacje o fabule drugiego sezonu:

Gdy mieszkańcy Adamczychy cieszą się latem, Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jako właściciel całej całości wsi może teraz realizować niemal wszystkie swoje zachcianki, lecz dla niego to wciąż za mało. Chęć zdobycia ważnego politycznego stanowiska nakłania szlachcica do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział.

Podczas gdy Jan Paweł skupia się na organizacji Dożynek Królewskich, pozostali członkowie rodu mierzą się z własnymi wyzwaniami. Zofia próbuje stłumić swoją kobiecość, koncentrując się na powinnościach rodzinnych. Jakub i Stanisław starają się udowodnić ojcu, że zasługują na zarządzanie folwarkiem.

Tymczasem umyty i bogaty Bogdan rozpoczyna poszukiwania życiowej partnerki, a Aniela i Maciej usilnie szukają sposobu, by móc być razem. Wraz z dojrzewającym na polach złotym zbożem w bohaterach wzrasta świadomość, że to, jakie tego lata zbiorą plony, zależy tylko od nich. Jedno jest pewne: przez te emocje w nocy trudno będzie zasnąć. Zwłaszcza że gdzieś tam w lesie grasuje Andrzej.