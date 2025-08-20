Chmurowe granie Samsung Galaxy już w Europie. Polacy też skorzystają

Gry jednym kliknięciem, bez pobierania

Cloud gaming Samsunga działa już od blisko roku w Ameryce Północnej i zdążył zdobyć dużą popularność. Teraz trafia na Stary Kontynent, oferując szybki dostęp do coraz większej biblioteki gier. Zaletą rozwiązania jest możliwość natychmiastowego uruchomienia rozgrywki na smartfonach Galaxy, bez czekania na instalację i zajmowania pamięci urządzenia.

Jak podkreśla Samsung, w Europie platforma zadebiutuje w odświeżonej wersji Mobile Gaming Hub. Ma to być nowe centrum mobilnej rozrywki, w którym gracze znajdą nie tylko tytuły z różnych gatunków, ale też społecznościowe funkcje, inteligentniejsze wyszukiwanie oraz personalizowane rekomendacje.

Wsparcie dla twórców i lepsze kampanie reklamowe

Wprowadzenie gier w chmurze to nie tylko korzyść dla użytkowników, ale również dla deweloperów. Samsung podkreśla, że jego platforma stała się preferowanym kanałem dystrybucji dla wielu partnerów. Natomiast nowe narzędzia AI (we współpracy z firmą Moloco) pozwalają prowadzić skuteczniejsze kampanie reklamowe.

SpinX Games, jeden z partnerów Samsunga, już pochwalił się świetnymi wynikami. Dzięki cloud gamingowi i reklamom opartym na AI, firma zanotowała aż dwukrotnie wyższy 30-dniowy zwrot z inwestycji w kampanie niż przy tradycyjnych metodach pozyskiwania graczy.

Nowy podział przychodów i większa lojalność

Samsung dodatkowo zachęca twórców korzystnych modelem podziału przychodów – 80% zysków trafia do deweloperów, a 20% zostaje w Galaxy Store. To jedna z najlepszych ofert na rynku, która ma przyciągnąć kolejne studia do chmurowej dystrybucji gier.

Nowe Centrum Gier jeszcze w tym roku

Jeszcze w 2025 roku Samsung zaprezentuje przeprojektowany Mobile Gaming Hub, który ma się stać centralnym miejscem rozrywki na urządzeniach Galaxy. Oprócz gier, użytkownicy znajdą tam treści związane z gamingiem, możliwość angażowania się w społeczności graczy, a także narzędzia AI pomagające odkrywać nowe tytuły.