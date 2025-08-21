Nie leć do x-kom, bo to nic nie da. Taka promocja tylko przez internet
Co więcej, tylko do 22:00, lub do wyczerpania zapasów. Nie ma więc co przeciągać i czas się nią zająć.
Nie ważne, czy masz komputer, czy nie, ani też to, czy potrzebujesz do niego nowego dysku, czy też szukasz czegoś jako nośnik zewnętrzny. Ta promocja jest dla Ciebie idealna, chociaż w przypadku drugiej opcji warto zaopatrzyć się też w stosowną obudowę. W ramach promocji w sklepie x-kom możesz kupić dysk Patriot Viper VP4300 Lite za 249 zł.
Patriot Viper VP4300 Lite
Mowa tu o wersji 1 TB, co daje naprawdę sensowną ilość miejsca na pliki. Dysk ten jest w popularnym formacie M.2, oraz zgodny z interfejsem PCIe NVMe 4.0 x4. Przekłada się to na prędkość odczytu na poziomie 7400 MB/s i zapisu 6400 MB/s. Mamy więc do czynienia z niezwykle szybkim dyskiem, którego współczynnik TBW wynosi 800 TB. A wszystko to za jedyne 249 zł. Musisz się jednak pośpieszyć, ponieważ w momencie pisania tego tekstu zostało tylko 272 sztuki.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.