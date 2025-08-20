Europa Universalis V z datą premiery. Szybciej niż się spodziewano

Paradox Interactive poinformowało, że już 4 listopada 2025 roku na rynek trafi Europa Universalis V. Nowa część podobno kontynuuje tradycję głębokiej i rozbudowanej rozgrywki strategicznej, ale jednocześnie stanowi istotne odejście od wcześniejszych odsłon. Tym razem twórcy jeszcze bardziej oddalają się od korzeni planszówkowych.

W Polsce za podstawową wersję gry zapłacimy 275 zł

Wśród kluczowych elementów rozgrywki znajdzie się nowy system populacji, w którym regiony reprezentowane są przez jednostki różniące się kulturą, religią i pozycją społeczną. Dynamiczne zmiany demograficzne będą odzwierciedlać wzrost dobrobytu lub skutki wojen i zarazy.

Po raz pierwszy w historii serii najwcześniejsza data rozpoczęcia rozgrywki została wyznaczona na rok 1337 - w przededniu wojny stuletniej, w czasach świetności dynastii Yuan w Chinach i tuż przed nadejściem Czarnej Śmierci. Gracze poprowadzą swoje państwa przez pięć stuleci, kształtując losy świata decyzjami podejmowanymi w trakcie gry.

Twórcy przygotowali też większą mapę, opartą na dokładniejszej projekcji globu i mniejszych prowincjach, co zapewni większą wierność historyczną i szersze spektrum strategii. Rozbudowano także system gospodarczy, wprowadzając wiele dóbr i zasobów w każdej prowincji, które mogą być przetwarzane w produkcji i przeznaczane na handel lokalny i globalny.

Gra zaoferuje rozwinięty system badań dla dyplomacji, administracji i wojskowości, szczegółowe mechaniki rządowe z udziałem doradców i frakcji, a także nowy system wojskowy oparty na rekrutacji żołnierzy z populacji, najemnikach i stopniowym kształtowaniu profesjonalnej armii.

Europa Universalis V zapewni także szeroką gamę wydarzeń historycznych, zróżnicowane religie i typy rządów, większe znaczenie postaci i relacji dynastycznych oraz przełomowe wydarzenia zmieniające oblicze świata.