Ten produkt z x-kom wywołuje szał zakupów za każdym razem, kiedy jest w promocji
Są na tym niepewnym świecie rzeczy stałe: jak podatki, koniec wakacji oraz to, że za każdym razem, gdy ten produkt w x-kom trafia do promocji, to ludzie wykupują go masowo.
Mowa tu o szybkiej ładowarce Silver Monkey SMA222, która może sprawić, że wszystkie inne ładowarki w Twoim domu trafią do elektrośmieci.
Silver Monkey SMA222
Jest to 140-watowa ładowarka z 3 portami USB-C i pojedynczym USB-A. Oczywiście o ile potrafi zapewnić pełną moc na pojedynczym porcie, tak po podłączeniu do innych urządzeń ta spada. Wciąż jednak jest na tyle wysoka, że można śmiało mówić o bardzo szybkim ładowaniu. Jest to więc idealny sposób, żeby jednocześnie naładować laptopa, smartfona, konsolę do gier, oraz tablet. A wszystko to w niesamowitej promocyjnej cenie 139,99 zł, czyli aż 109,01 zł taniej, niż wynosi cena standardowa.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.