Ten produkt z x-kom wywołuje szał zakupów za każdym razem, kiedy jest w promocji

Są na tym niepewnym świecie rzeczy stałe: jak podatki, koniec wakacji oraz to, że za każdym razem, gdy ten produkt w x-kom trafia do promocji, to ludzie wykupują go masowo.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:27
Mowa tu o szybkiej ładowarce Silver Monkey SMA222, która może sprawić, że wszystkie inne ładowarki w Twoim domu trafią do elektrośmieci.

Silver Monkey SMA222 Prawdziwy hit sprzedaży

Silver Monkey SMA222

Jest to 140-watowa ładowarka z 3 portami USB-C i pojedynczym USB-A. Oczywiście o ile potrafi zapewnić pełną moc na pojedynczym porcie, tak po podłączeniu do innych urządzeń ta spada. Wciąż jednak jest na tyle wysoka, że można śmiało mówić o bardzo szybkim ładowaniu. Jest to więc idealny sposób, żeby jednocześnie naładować laptopa, smartfona, konsolę do gier, oraz tablet. A wszystko to w niesamowitej promocyjnej cenie 139,99 zł, czyli aż 109,01 zł taniej, niż wynosi cena standardowa.

Zobacz też: Koreańczycy: to wina polskich władz. Drugiej elektrowni atomowej nie będzie

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

