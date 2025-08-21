Ten produkt z x-kom wywołuje szał zakupów za każdym razem, kiedy jest w promocji

Silver Monkey SMA222

Jest to 140-watowa ładowarka z 3 portami USB-C i pojedynczym USB-A. Oczywiście o ile potrafi zapewnić pełną moc na pojedynczym porcie, tak po podłączeniu do innych urządzeń ta spada. Wciąż jednak jest na tyle wysoka, że można śmiało mówić o bardzo szybkim ładowaniu. Jest to więc idealny sposób, żeby jednocześnie naładować laptopa, smartfona, konsolę do gier, oraz tablet. A wszystko to w niesamowitej promocyjnej cenie 139,99 zł, czyli aż 109,01 zł taniej, niż wynosi cena standardowa.