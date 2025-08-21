Koniec ze zwalnianiem młodych z tego powodu: "To najgłupsza rzecz"

Są zwalniani i zastępowani botami

Coraz więcej osób w firmach traci posady na rzecz botów. To dotyczy głównie pracowników z krótkim stażem, na niższych stanowiskach. Nic zatem dziwnego, że uderza to głównie w młodych ludzi.

To grozi utratą kompetencji całego pokolenia. - ostrzega Matt Garman, szef AWS, platformy chmurowej Amazon.

To trochę jak wbicie kija w mrowisko, ale trzeba mówić. tym głośno. Bowiem redukcja etatów, szczególnie na stanowiskach niższego szczebla, jest to spory problem naszych czasów. Szef Amazon jest temu zdecydowanie przeciwny i nie boi się wyrażać swoich obaw głośno. Jego zdaniem to jeden z głupszych pomysłów, który grozi długofalową utratą kompetencji i doświadczenia na rynku. Po co zatem sami sobie to robimy?

Jak to ma działać, skoro za dziesięć lat nie będzie nikogo, kto by się czegokolwiek nauczył? Moim zdaniem, absolutnie trzeba nadal zatrudniać studentów zaraz po studiach i uczyć ich, jak tworzyć oprogramowanie, rozkładać problemy na czynniki pierwsze i myśleć o nich, jak zawsze. - przekonuje Matt Garman.