Koniec ze zwalnianiem młodych z tego powodu: "To najgłupsza rzecz"
Dyrektor generalny Amazon Web Services, Matt Garman, jest przekonany, że zwalnianie młodych pracowników i zastępowanie ich sztuczną inteligencją jest "najgłupszą rzeczą, jaką kiedykolwiek słyszał".
Są zwalniani i zastępowani botami
Coraz więcej osób w firmach traci posady na rzecz botów. To dotyczy głównie pracowników z krótkim stażem, na niższych stanowiskach. Nic zatem dziwnego, że uderza to głównie w młodych ludzi.
To grozi utratą kompetencji całego pokolenia.
To trochę jak wbicie kija w mrowisko, ale trzeba mówić. tym głośno. Bowiem redukcja etatów, szczególnie na stanowiskach niższego szczebla, jest to spory problem naszych czasów. Szef Amazon jest temu zdecydowanie przeciwny i nie boi się wyrażać swoich obaw głośno. Jego zdaniem to jeden z głupszych pomysłów, który grozi długofalową utratą kompetencji i doświadczenia na rynku. Po co zatem sami sobie to robimy?
Jak to ma działać, skoro za dziesięć lat nie będzie nikogo, kto by się czegokolwiek nauczył? Moim zdaniem, absolutnie trzeba nadal zatrudniać studentów zaraz po studiach i uczyć ich, jak tworzyć oprogramowanie, rozkładać problemy na czynniki pierwsze i myśleć o nich, jak zawsze.
Jego zdaniem jedno nie wyklucza drugiego. AI jest i to też bardzo dobry znak. Sztuczna inteligencja jest nam potrzebna - może skutecznie w tej edukacji pomóc. Garman powołuje się na dane, że ponad 80 procent programistów wykorzystuje sztuczną inteligencję do pisania kodu, albo sporządzania dokumentacji. Wykorzystanie AI rośnie z tygodnia na tydzień.
