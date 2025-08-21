ZUS ruszył na łowy. Odzyskał od Polaków 150,5 mln zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pochwalił się wynikami kontroli zwolnień lekarskich Polaków w pierwszej połowie 2025 roku. Okazuje się, że sporo osób wciąż kombinuje, jak obejść przepisy i wykorzystuje zwolnienia niezgodnie z przeznaczeniem. W ten sposób ZUS odzyskał aż 150,5 mln zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

ZUS kontroluje Polaków

W sumie w pierwszej połowie 2025 roku ZUS przeprowadził aż 227 tys. kontroli zwolnień lekarskich. W aż 14,8 tys. przypadków wstrzymano wypłatę zasiłków na łączną kwotę 22,2 mln zł.

To jednak zaledwie kropla wszystkich odzyskanych pieniędzy. Dodatkowo obniżono świadczenia po ustaniu zatrudnienia na łączną kwotę 128,3 mln zł. Łącznie daje to 150,5 mln zł odzyskanych z powodu korzystania ze zwolnień w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

Dla porównania, w pierwszej połowie 2024 roku, przeprowadzono łącznie więcej kontroli, bo aż 260,8 tys. i wydano 18,6 tys. decyzji. Jednak suma odzyskanych środków opiewała na kwotę 117,5 mln zł. Można zatem przyjąć, że ZUS staje się w swoich działaniach skuteczniejszy.