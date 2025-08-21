Masz sprzęt tej firmy? Ostrzeżenie wydało nawet FBI

Rosyjska grupa hakerów o nazwie Static Tundra, powiązana z Federalną Służbą Bezpieczeństwa (FSB), aktywnie wykorzystuje siedmioletnią lukę w zabezpieczeniach oprogramowania Cisco IOS i Cisco IOS XE.

Zaktualizuj sprzęt Cisco

Luka, oznaczona jako CVE-2018-0171 (wynik CVSS: 9.8), to krytyczny błąd w funkcji Smart Install. Pozwala ona atakującym między innymi na uruchomienie dowolnego kodu na urządzeniu. Co ciekawe, podobne ataki, wykorzystujące tę samą lukę, były prowadzone pod koniec 2024 roku przez chińską grupę Salt Typhoon.

Z informacji wynika, że grupa Static Tundra jest powiązana z jednostką FSB Center 16 i działa od ponad dekady. Swoje działania koncentrują na długoterminowym zbieraniu danych wywiadowczych. Po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2022 roku, ich działania nasiliły się, szczególnie przeciwko Ukrainie i jej sojusznikom. Ślady ich działania wykryto w Europie, Stanach Zjednoczonych, Azji, a nawet Afryce.

Głównym celem grupy Static Tundra są niezałatane i często wycofane z użytku urządzenia sieciowe. Po uzyskaniu dostępu hakerzy wnikają głębiej w środowisko ofiary, hakując dodatkowe urządzenia w celu długoterminowego dostępu i zbierania informacji. Za cel obierają głównie instytucje publiczne i organizacje rządowe.