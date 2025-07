Nothing Headphone (1): dźwięk od legendy i powrót do przycisków

Z Headphone (1) postawiliśmy sobie za cel stworzenie czegoś, co nie tylko brzmi znakomicie, ale od razu robi wrażenie w momencie, gdy się je wyjmie z opakowania. Od intuicyjnych kontrolerów po transparentną budowę – każdy detal został starannie zaprojektowany. To urządzenie wyróżnia się zarówno wyglądem, jak i funkcjonalnością, zachęcając użytkowników do bardziej osobistego obcowania z dźwiękiem.

Dźwięk strojony przez ekspertów z KEF

Koniec z dotykiem, powrót do niezawodności

Sercem sterowania jest konfigurowalny przycisk. W aplikacji Nothing X możemy mu przypisać którąś z unikalnych funkcji. Channel Hop to opcja szybkiego przełączania się między ostatnio używanymi aplikacjami audio, na przykład z muzyki do podcastu, bez sięgania po telefon. Przycisk można też zaprogramować do uruchamiania Essential Space. To specjalna przestrzeń do zapisywania notatek głosowych i pomysłów. Aplikacja oferuje również zaawansowany, 8-pasmowy korektor (EQ), dający pełną kontrolę nad brzmieniem.