T-Mobile zapłaci klientom nawet 30 tys. zł. Zasady są proste

T-Mobile w ramach kampanii #BurzymyBariery zachęca wszystkich do aktywnego usuwania przeszkód stojących na drodze do lepszego kontaktu z drugim człowiekiem. Operator chce, by jego klienci na chwilę zwolnili, zastanowili się, jak mógłby wyglądać dzień bez dostępu do internetu i odpowiedzieli sobie na pytanie, od jakich doświadczeń technologia odwraca ich uwagę. Takie jest też tło nowego konkursu „Zrób sobie przerwę z T-Mobile na kartę”, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.