Polacy znów pod ostrzałem. Chodzi o klientów PKO BP

Link, który znajduje się w wiadomości SMS, prowadzi na niebezpieczną stronę, gdzie cyberprzestępcy wyłudzają poświadczenia logowania użytkowników. Witryna wygląda łudząco podobnie do serwisu PKO BP i wielu klientów nawet się nie zorientuje, że adres w pasku przeglądarki jest całkiem inny. Przestępcy próbują zdobyć tam login i hasło do banku, a w kolejnych krokach mogą podejmować dalsze próby ataku, na przykład, by potwierdzić przelew z konta lub dodać swoje konto do zaufanych.