PKO BP z pilnym ostrzeżeniem. Stracisz pieniądze, jak tego nie zrobisz

Choć brzmi to niewinnie, komunikat zawiera niepokojące ostrzeżenie

Po wdrożeniu zmian cała historia oraz szczegóły wcześniej zakupionych kart podarunkowych przestaną być widoczne w iPKO . Jeśli nie zapiszesz kodów lub danych kart w innym miejscu, możesz stracić do nich dostęp na zawsze. Brzmi poważnie, prawda? Wielu klientów korzysta z tej opcji „na później”, przechowując w systemie nawet tysiące złotych – teraz wystarczy chwila nieuwagi, by środki przepadły bezpowrotnie .

Zamieszanie pogłębia fakt, że dotychczasowe ścieżki dostępu do kart podarunkowych zostaną stopniowo wyłączone. To niemal gwarantowany chaos dla osób, które nieregularnie śledzą komunikaty bankowe lub uczyły się na pamięć dotychczasowych dróg do swoich voucherów. Zmiany obejmą zarówno aplikację IKO, jak i serwis iPKO – wszystko ma być dostępne wyłącznie w nowej zakładce Oferta → Usługi i zakupy. Łatwo się pogubić, a każda pomyłka może oznaczać stratę pieniędzy.