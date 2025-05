Święto lasu? iPhone dostanie polskojęzyczną AI, choć to złożone

Warto tu jednak dodać, że może nie oznacza wcale, że musi. Otóż Apple Intelligence ma zostać zasilone przez kolejny model językowy. Tym razem mowa tu o Google Gemini . Tak przynajmniej twierdzi dyrektor generalny Google Sundar Pichai. Wyraził on nadzieję, że znajdzie się on w urządzeniach z iOS od wersji 19 tego systemu , czyli trafi na iPhone jeszcze w czerwcu tego roku.

Google Gemini w iOS 19

Tu warto dodać, że obydwie firmy pracują nad implementacją tego rozwiązania do Apple Intelligence już od jakiegoś czasu. Jednak nie ma ono na celu zastąpić modelu GPT od OpenAI, a znajdować się tuż obok niego. Niestety, nie wiadomo, w jaki sposób ma zachodzić wybór modelu podczas korzystania z funkcji AI. Można jednak mieć nadzieję, że będzie on powszechnie dostępny także w regionach, które nie mają dostępu do Apple Intelligence opartego na modelu od Open AI. Natomiast fakt, iż Geminii obsługuje nasz język, pozwala mieć nadzieję, że zadziała to poprawnie także na terenie Polski.