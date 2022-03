Play ma 15 lat – świętowania nie będzie

Dziś Play obchodzi swoje piętnastolecie. Obchodzi bez fanfar i spodziewanych przez klientów akcji specjalnych. „Nie będziemy hucznie świętować naszej rocznicy” - zapowiada operator.

Play przypomniał na swoim blogu firmowym, że dziś wypada 15. rocznica działania sieci. Taka okazja to zazwyczaj pretekst do wielkich obchodów, z czym wiążą się nierzadko promocje dla klientów i specjalne akcje operatora. Nie tym razem.

W obecnej sytuacji, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, uznaliśmy, że nie będziemy hucznie świętować naszej rocznicy

– wyjaśnia Play.

Zamiast tego na blogu Play znalazły się wspomnienia osób, które pracowały nad startem fioletowej sieci jeszcze od czasów nadchodzi4.

Był to rewolucyjny program testów naszej sieci jeszcze przed jej startem. Zgłosiło się do niego ponad 190 tysięcy osób! Mogliśmy jednak zaprosić i tak dużą grupę aż 20 000 ochotników. Reszta już poszła i na zawsze odmieniliśmy polski rynek telco

– przypomina Play na blogu.

Play wystartował 16 marca 2007 roku

Przekonanie Playa o „odmianie polskiego rynku telco” nie wzięły się znikąd. Piętnaście lat temu usługi telekomunikacyjne w Polsce były jeszcze mało konkurencyjne, a „wielka trójka” operatorów postrzegana była jako skostniały oligopol. Fioletowy, młodzieżowy Play miał to zmienić, zarówno pod względem podejścia do klientów, jak i swoją ofertą.

Wyróżnikiem oferty Play miała być przede wszystkim prostota. Na start operator sieci – P4 – zaproponował 4 plany taryfowe za 50, 70, 100 i 150 zł, w których klienci otrzymywali do wykorzystania odpowiednio 70, 100, 150 i 300 zł miesięcznie. W każdym z planów obowiązywała płaska stawka: 49 gr za minutę rozmowy (naliczanie sekundowe), 15 groszy za SMS/MMS i 5 gr za 10 kB (5 zł za 1 MB). Dzięki pakietom kwotowym końcowe stawki były nawet o 50% niższe. Dodatkowo operator kusił tym, że za każde dwie minuty połączenia przychodzącego z innej sieci, klient otrzymywał minutę na połączenia wychodzące do dowolnej sieci.

W 2007 roku jako pierwszy operator w Polsce Play wprowadził tanią taryfę roamingową „Eurotaryfa". Stworzył też oferty na kartę, MIX i Play Biznes.

Play zachęcał przystępnymi cenami, ale na początku borykał się z największym wyzwaniem – niewielką liczbą własnych nadajników. Z pomocą przyszedł roaming krajowy Plusa. W późniejszych latach zasięg powiększył się o roaming w Orange i T-Mobile.

W pierwszym roku działania Play zdobył 0,5 mln klientów. W 2008 r. były to już 2 miliony. Zadebiutowała tania oferta dostępu do internetu mobilnego – Play Online.

Rok później Play wprowadził ofertę Fresh, która przyczyniła się do tego, że konkurencyjni operatorzy obniżyli stawki połączeń do 29 gr za minutę. Liczba klientów w sieci wzrosła do 3,5 mln.

W 2010 roku Play wprowadził Stan Darmowy, czyli bezpłatne rozmowy wewnątrz sieci. W lipcu liczba fioletowych punktów sprzedaży osiągnęła tysiąc, a koniec roku operator zamykał, chwaląc się ponad 5,1 mln klientów.

W 2011 Play ogłosił uruchomienie tak zwanej sieci „4G Ready”. Nazwa sugerowała wdrożenie LTE, w rzeczywistości było to HSPA+, czyli unowocześnienie obowiązującego wciąż 3G. Tym marketingowym zabiegiem Play wywołał duże kontrowersje, przez innych operatorów oskarżany był o nieuczciwą konkurencję. Kilka lat później Play powtórzył ten manewr z „5G Ready”. Niezależnie od tego pod koniec 2011 roku Play miał już 7 mln klientów.

Zobacz: Play wprowadza 5G Ready, markę bazującą na LTE-A

Kolejne lata to systematyczny wzrost liczby klientów: 2012 - 8,2 mln, 2013 - 10,7 mln, 2014 - 12,3 mln, 2015 - 13,5 mln, 2016 - 14,4 mln, by w 2018 osiągnąć pułap 15 mln.

Wielkie zmiany dla P4 i Play przyniósł rok 2020. Wtedy to francuska Grupa Iliad przejęła kontrolę nad 100% akcji spółki Play Communications, właściciela 100% udziałów w P4. Jednocześnie operator przejął 100% udziałów w Virgin Mobile Polska, ruszył z 5G w 2100 MHz i wprowadził internet stacjonarny.

Kolejny rok, 2021, przyniósł podpisanie umowy nabycia przez operatora 100% udziałów UPC Polska, a także sfinalizowanie przez Iliad i Cellnex umowy sprzedaży infrastruktury pasywnej Play, czyli wież stacji bazowych, do spółki On Tower Poland.

Od czasu przejęcia Playa przez Iliad operator nie podaje pełnych raportów finansowych i operacyjnych. Z ostatnich danych francuskiej grupy wynikało jednak, że pod koniec trzeciego kwartału 2021 roku łączna liczba usług w sieci Play wynosiła 15,655 mln, z czego aktywnych było 12,322 mln (8,469 mln kontraktowych i 3,618 mln przedpłaconych). Na koniec 2021 roku liczba stacji bazowych Play sięgnęła 9766, obecnie jest to około 10 tys.

Ankieta Jak oceniasz obecną ofertę Play? Lepsza niż kiedyś Taka jak zawsze Lepiej już było Trudno określić

Zobacz: Play ma już prawie 10 tys. stacji bazowych

Zobacz: Przenoszenie numerów w 2021 roku: Orange i T-Mobile na plusie, Plus i Play na minusie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: wł., Play