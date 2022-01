Play ma już prawie 10 tys. stacji bazowych

Play nie ustaje w rozbudowie swojej sieci, stawiając co miesiąc nowe stacje bazowe. Fioletowy operator zbliża się już do 10 tysięcy takich obiektów.

Play poinformował na Twitterze, że w grudniu 2021 r. udało mu się uruchomić aż 260 nowych stacji bazowych. Dla porównania – miesiąc temu operator podawał podobne dane za wcześniejszy okres, z których wynikało, że w listopadzie przybyły 102 nowe stacje. Jak widać, przyrost jest bardzo wyraźny, a Play nabiera tempa w rozbudowie sieci.

W sumie na koniec 2021 roku liczba fioletowych stacji wynosiła 9766. Gdy operator raportował stan za listopad, wspomniał o liczbie przekraczającej 9500 stacji. Z kolei o uruchomieniu stacji nr 9 tysięcy Play informował w drugiej połowie maja 2021 r., a około 8800 miał na koniec Q4 2020 r.

W grudniu udało nam się uruchomić aż 260 nowych stacji bazowych. Tym samym na koniec 2021 r. było ich już łącznie 9766. pic.twitter.com/TUhsrUe2A4 — Play (@Play_Polska) January 10, 2022

Jeżeli obecna dynamika się nie zmieni, już w styczniu lub na początku lutego Play będzie mógł się pochwalić 10 tysiącami stacji bazowych własnej sieci.

W kwietniu 2021 r. hiszpański operator Cellnex Telecom ogłosił finalizację transakcji z grupą Iliad, przejmując 60% akcji w spółce On Tower Poland zarządzającej infrastrukturą pasywną Play (bez nadajników) w Polsce. Pozostałe 40% masztów i wież pozostało w rękach grupy Iliad, do której należy Play. Wtedy też spółka z większościowym pakietem Cellneksu deklarowała, że zamierza do 2030 roku zainwestować nawet 1,3 mld euro na budowę ok. 5000 nowych lokalizacji w Polsce.

Źródło zdjęć: Play