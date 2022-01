Internet w Polsce przyspieszył o 42%. SpeedTest.pl podsumowuje 2021 rok

Po publikacji grudniowego rankingu prędkości internetu SpeedTest.pl w nieco szerszym ujęciu podsumował cały miniony rok. Z danych pomiarowych wynika, że internet w Polsce przyspieszył, rośnie też wykorzystanie najnowszych standardów łączności, w tym 5G.

Omawiając swoje podsumowanie roku, SpeedTest.pl podaje, że średnia prędkość pobierania w internecie domowym oraz mobilnym wzrosła aż o 42% w stosunku do 2020 r. Przyspieszyło także średnie wysyłanie danych zarówno w przypadku internetu domowego o 30% (do 33 Mb/s), jak i mobilnego o 21% (do 10 Mb/s). W 2021 r. spadła również średnia wartość opóźnienia (ping) o ok. 10% w obu kategoriach (odpowiednio do 23 i 34 ms). Miniony rok był także początkiem wzrostu popularności nowych technologii – Wi-Fi 6 i 5G, które zdaniem SpeedTest.pl zdecydują o zwiększeniu prędkości w następnych latach.

Internet w Polsce przyspiesza – co na to wpłynęło?

SpeedTest.pl wymienia kilka przyczyn, które przyczyniły się do polepszenia parametrów dostępu do internetu w Polsce, przy czym trzy pierwsze uznaje za kluczowe, a pozostałe są sygnalizacją procesów, które w następnych latach zdynamizują rynek dostępu do Internetu:

pandemia COVID-19 i przyspieszenie inwestycji,

coraz większy udział łączy światłowodowych FTTH,

migracja ofert klienckich do wyższych prędkości,

popularyzacja standardu Wi-Fi 6,

rozwój technologii 5G,

wejście operatorów mobilnych na rynek Internetu stacjonarnego.

Jak zauważa SpeedTest.pl, operatorzy, szczególnie mobilni, zostali zmotywowani wpływem pierwszej fali COVID-19, gdy odnotowano nagły wzrost ruchu o 30-40%. To przyspieszyło realizowane od 2020 r. inwestycje poprawiające pojemność sieci. Dzięki m.in. refarmingowi pasma 2100 MHz, wzrostowi liczby instalacji Carrier Aggregation czy też kontynuacji rolloutu 5G, średnie prędkości od 2020 r. rosły bardziej dynamicznie niż w poprzednich latach. W mniejszym stopniu wpływ pandemii dotyczył Internetu domowego.

Zmianę średnich wyników pobierania dla operatorów mobilnych za 2020 i 2021 rok odzwierciedla skalę inwestycji. SpeedTest.pl ujął to na mapce porównawczej.

Coraz więcej światłowodów

Istotne była też rozbudowa sieci światłowodowych. Sieci FTTH wyróżniają się zarówno najwyższą średnią prędkością pobierania danych na poziomie 188 Mb/s w 2021 roku (ponad dwukrotnie wyższą od średniej prędkości Internetu domowego), jak i zdecydowanie najniższym pingiem na poziomie 10 ms (dwukrotnie niższym od średniej dla Internetu domowego).

Rośnie również pokrycie powierzchniowe. Według danych SpeedTest.pl liczba gmin, w których odnotowano testy FTTH w 2021 r. wzrosła w porównaniu z 2020 rokiem o blisko 35%. Poniższa mapa przedstawia obecność testów w technologii FTTH w 2020 i 2021 roku.

Ranking SpeedTest.pl za 2021 rok

W całym 2021 roku wykonano 37,4 mln testów za pomocą różnych wersji aplikacji SpeedTest.pl, zarówno webowej, jak i mobilnych.

Wśród dostawców stacjonarnych zwycięzcą rankingu po raz kolejny została INEA ze średnią prędkością pobierania danych 170,7 Mb/s. Wyprzedziła zaledwie o ok. 1,7 Mb/s UPC, który z wynikiem 169 Mb/s jest jednocześnie najszybszą spośród sieci ogólnopolskich. Podium zamyka T-Mobile z downloadem na poziomie 156 Mb/s. Tuż za podium plasuje się Vectra z wynikiem 141,5 Mb/s.



Z kolei w wydzielonej kategorii internetu światłowodowego FTTH pierwsze miejsce zajął Orange, którego klienci pobierali dane ze średnią prędkością 199,3 Mb/s. To również operator, który odnotował największy przyrost prędkości w tej kategorii (+23%). Kolejne miejsca należą do INEI (195,5 Mb/s) oraz Netii (195,3 Mb/s).



Ranking mobilny bazuje na blisko 3 mln pomiarów w sieciach 3G, 4G LTE, a także już w 5G. Najwyższą pozycję jako dostawca najszybszego Internetu mobilnego za 2021 rok po raz kolejny utrzymał T-Mobile ze średnią prędkością pobierania danych na poziomie 45 Mb/s. Kolejność miejsc pozostałych operatorów również nie zmieniła się w stosunku do 2020 r. Na drugim miejscu znajduje się Orange, a kolejne pozycje zajmują Play i Plus.



Zdaniem SpeedTest.pl na pozycję Plusa i Playa od kilku lat ma wpływ największy obsługiwany wolumen ruchu wśród sieci mobilnych w Polsce. W stosunku do 2020 największą poprawę parametrów łączy odnotowali Play i T-Mobile. Prędkość pobierania wzrosła u tych operatorów o 48%, prędkość wysyłania odpowiednio o 26% i 19%, a opóźnienia zostały zredukowane o 11-12%.

Ranking Internetu 5G

Użytkownicy SpeedTest.pl coraz częściej przeprowadzają testy w 5G. W ubiegłym roku w tym standardzie wykonane zostało ok. 44 tys. testów ze średnią prędkością pobierania 99 Mb/s, co stanowi 1,5% wszystkich pomiarów w kategorii mobilnej. Poniższa mapa przedstawia rozmieszczenie testów w technologii 5G w Polsce.

Niekwestionowanym liderem za 2021 rok w kategorii 5G jest Plus, ze średnią prędkością pobierania 144,2 Mb/s, co daje wynik blisko 4-krotnie wyższy od średniej w kategorii mobilnej. Drugie miejsce zajmuje T-Mobile z wynikiem 88,1 Mb/s, a podium zamyka Orange (75,8 Mb/s).

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Plus 144,2 19,0 34 16,2 tys. T-Mobile 88,1 25,0 25 8,8 tys. Orange 75,8 27,5 23 5,2 tys. Play 66,0 21,4 28 14,1 tys.



Pomimo tego, że sieci 5G i 4G u Orange, T-Mobile i Play korzystają z tych samych częstotliwości, użytkownicy sieci piątej generacji pobierali dane 1,8 razy szybciej (75,2 Mb/s) niż klienci LTE (42,2 Mb/s).

