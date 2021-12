Polska: Internet mobilny nam zwolnił, spadliśmy w światowym rankingu

Internet mobilny w Polsce… zwalnia. Mimo prac operatorów, rozbudowy sieci i modernizacji nadajników, od września średnia prędkość przesyłania danych spada. Tym samym spadliśmy w światowym rankingu prędkości, przygotowanym przez Ookla Speedtest.

Internet mobilny w Polsce zwolnił o 2,5 Mb/s

Dane o średniej prędkości połączenia internetowego we wszystkich krajach pochodzą z testów Ookla Speedtest, wykonanych przez użytkowników. I tak w ciągu 2021 roku prędkość internetu mobilnego w Polsce rosła aż do czerwca. Latem pojawiła się sezonowa zapaść, a we wrześniu pomiary osiągnęły najwyższy poziom. Średnia prędkość pobierania w Polsce wyniosła 57,23 Mb/s (mediana 40,36 Mb/s). Potem było już gorzej.

Od września do listopada 2021 średnia prędkość pobierania spadła do 55,41 Mb/s, mediana zaś spadła o całe 2,51 Mb/s do 37,79 Mb/s. Czy można to tłumaczyć powrotem młodzieży i studentów do nauki, a pracowników do biur? Na pewno przyniosło to wzmożoną aktywność w sieci. Niemniej i tak jest szybciej, niż przed wakacjami. Nie ma co załamywać rąk.

Prędkość internetu mobilnego w Polsce. Średnia po lewej, mediana po prawej.

W światowym rankingu średniej prędkości mamy stabilną 51. pozycję, spadliśmy zaś z 46. na 45. miejsce w rankingu mediany. Na Arenie Europejskiej bardzo duże wzrosty prędkości zanotowały połączenia z Portugalii i Malty, nasi południowi sąsiedzi też nie próżnują.

Średnia po lewej, mediana po prawej.

Czołówka pozostaje bez większych zmian, Chiny idą do góry, prawdopodobnie dzięki większej dostępności szybkich łączy mobilnych.

Najszybsze łącza mobilne świata. Po lewej średnia, po prawej mediana.

Internet „na kablu” przyspiesza za wolno

Możemy za to być dumni z rozwoju sieci stacjonarnych. Nie tylko wciąż rośnie ich przepustowość, ale też spada latencja. W ciągu 2021 roku zeszliśmy z 22 do 17 ms (średnio). Średnia prędkość pobierania wzrosła ze 108 Mb/s do 161,34 Mb/s (mediana z 46,18 do 85,30 Mb/s). Nie jest to jednak dostatecznie szybki wzrost, by Polska utrzymała poprzednią pozycję w rankingu. Mimo starań spadliśmy o 2 pozycje w rankingu średniej prędkości i o jedną w rankingu mediany (jesteśmy odpowiednio na 34 i 30. miejscu).

Idziemy do przodu, jesteśmy wciąż w pierwszej połowie rankingu, ale naszym operatorom zostało jeszcze sporo pracy. Dla porównania warto rzucić okiem na czołówkę

Źródło zdjęć: wł., ookla Speedtest

Źródło tekstu: Ookla Speedtest