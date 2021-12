SpeedTest.pl podał, który operator miał w listopadzie najszybszy internet

W listopadowym zestawieniu SpeedTest.pl jest trochę przetasowań, ale wielkich zaskoczeń nie ma. Pierwsze miejsce na mobilnym podium utrzymał T-Mobile, natomiast w rankingu internetu domowego na najwyższą pozycję wskoczył operator UPC.

W listopadzie 2021 r. użytkownicy wszystkich aplikacji SpeedTest.pl wykonali 3,8 mln pomiarów, w tym 846 tys. w aplikacjach mobilnych. W tabelach i na mapie widać pewne zmiany w prędkościach osiąganych przez poszczególnych dostawców, jednak w czołówce pozostają ci sami operatorzy.

Internet domowy

Średnia prędkość pobierania w usługach internetu domowego w Polsce nieco spadła w porównaniu do października i wyniosła 97,1 Mb/s. Prędkość wysyłania to z kolei 37,7 Mb/s, a ping 23 ms.

Liderem zestawienia za listopad jest UPC z pobieraniem 188,3 Mb/s. W zeszłym miesiącu ten operator był na drugim miejscu. Prędkość wysyłania w UPC nie robi jednak wrażenia i wynosi 32,6 Mb/s. Drugą pozycją może się pochwalić INEA z pobieraniem na poziomie 186 Mb/s oraz bardzo szybkim wysyłaniem 179 Mb/s. Ostatnie miejsce na podium należy do T-Mobile z wynikiem odpowiednio 166,2 Mb/s i 74,6 Mb/s.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. UPC 188,3 32,6 18 246 tys. 2. Inea 186,0 179,0 10 102 tys 3. T-Mobile Stacjonarny 166,2 74,6 17 28 tys. 4. Vectra 154,9 33,9 21 182 tys. 5. Toya 145,2 32,0 12 35 tys. 6. Orange 127,5 44,8 22 480 tys 7. Multimiedia 119,4 26,2 24 114 tys. 8. Netia 110,0 42,7 20 134 tys. 9. Exatel 85,8 36,3 17 19 tys. 10. Play 26,9 11,5 33 190 tys. 11. T-Mobile 25,2 10,9 31 238 tys. 12. Orange Mobile 22,5 9,7 30 149 tys. 13. Plus 19,1 9,2 41 225 tys.



Światłowód FTTH

Po zawężeniu rankingu internetu domowego do usługi FTTH na pierwsze miejsce wysuwa się Orange z rezultatem 218,6 Mb/s podczas pobierania i 77,3 Mb/s podczas wysyłania. Drugie miejsce należy do operatora INEA z prędkościami odpowiednio 212,6 Mb/s i 219 Mb/s, a na trzecim uplasowała się Netia, osiągając 212 Mb/s i 77,6 Mb/s.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. Orange 218,6 77,3 11 242 tys. 2. Inea 212,6 219,0 9 77 tys. 3. Netia 212,0 77,6 11 32 tys. 4. T-Mobile Stacjonarny 167,6 75,2 17 28 tys. 5. Toya 160,3 34,4 9 11 tys.



Internet mobilny

W listopadzie średnia prędkość internetu mobilnego w Polsce wyniosła 40,1 Mb/s, wysyłania - 10,6 Mb/s, a ping 32 m. Na podium bez zaskoczeń – pierwsze miejsce należy do T-Mobile z prędkością wysyłania 45,7 Mb/s i pobierania 10,8 Mb/s. Za magentowym operatorem znalazł się pomarańczowy z wynikiem 43,2 Mb/s i najlepszym ze wszystkich rezultatem w pomiarach wysyłania – 11,2 Mb/s. Trzecia lokata to Play z wynikami 39 Mb/s i 10,5 Mb/s, najsłabiej wypadł Plus z prędkościami 33,7 Mb/s i 9,9 Mb/s.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. T-Mobile 45,7 10,8 29 48 tys. 2. Orange 43,2 11,2 28 56 tys. 3. Play 39,0 10,5 33 72 tys. 4. Plus 33,7 9,9 39 56 tys.



Rozkład prędkości pobierania w poszczególnych województwach nie jest jednak taki sam. W pięciu z nich wygrał Orange, a w świętokrzyskim – Play. W październiku T-Mobile stracił pierwsze miejsce tylko w dwóch województwach.

Źródło zdjęć: Pixabay, SpeedTest.pl

Źródło tekstu: SpeedTest.pl