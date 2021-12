5G w Polsce i na świecie: widać rozwój oraz spowolnienie

Do końca listopada tego roku sieci 5G wdrożono w 112 krajach na całym świecie, a przez rok przybyło ich 99. Wraz z rozwojem sieci najnowszej generacji widać jednocześnie ich spowolnienie, a Polska znajduje się daleko za liderami.

Firma Ookla (speedtest.net) przygotowała raport na temat stanu sieci 5G na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem osiąganych w nich prędkości. Tu nie ma za dobrych wieści – przez rok (3Q2020 – 3Q2021) tego typu łączność wyraźnie zwolniła, o 13% w przypadku pobierania danych (mediana szybkości spadła z 206,22 Mb/s do 166,13 Mb/s) oraz o 39% w przypadku wysyłania danych (z 29,52 Mb/s do 21,08 Mb/s). To spowolnienie oczywiście łatwo uzasadnić – coraz więcej osób ma urządzenia z dostępem do 5G i z nich korzysta.

Zobacz: Plus testuje prawdziwe 5G Standalone, bez wykorzystania LTE

Zobacz: 5G jednak jest niebezpieczne. Ale nie tylko ono

Najszybsze 5G: Korea Południowa i Norwegia

Z danych zebranych przez serwis speedtest.net wynika, że najwyższa mediana szybkości pobierania danych przez sieci 5G była w trzecim kwartale 2021 roku w Korei Południowej (492,48 Mb/s). Koreańczycy przez rok wyprzedzili kilka państw, w tym lidera z 3Q2020 – Norwegię (426,75 Mb/s, 2. miejsce). Podium zamykają Zjednoczone Emiraty Arabskie (409,96 Mb/s).

A tak wygląda porównanie szybkości pobierania danych we wszystkich sieciach w danym kraju z 10% tych najwolniejszych.

Najszybsze 5G: Seul i Oslo

Seul i Oslo, czyli stolice Korei Południowej i Norwegii, to miasta stołeczne z najszybszym 5G (mediana odpowiednio 530,83 oraz 513,08 Mb/s). Podium w tej kategorii zamyka Sztokholm, stolica Szwecji (424,78 Mb/s). W zestawieniu znalazła się również Warszawa, ale bardziej na końcu niż na początku (86,14 Mb/s).

Dostępność 5G na świecie

Kolejne pytanie, na które odpowiada raport firmy Oookla dotyczy dostępności 5G: jaki procent użytkowników urządzeń obsługujących sieci 5G spędza w nich większość czasu (także w roamingu). Najwyższy wynik dotyczy Stanów Zjednoczonych Ameryki (49,2%), a na podium znalazła się również Holandia (45,1%) oraz Korea Południowa (43,8%). Dla porównania w Polsce to tylko 6,5%, w Niemczech 4,2%, a w Szwecji 1,5%.

Zobacz: UKE: wielkie porządki w paśmie 2100 MHz. Co na tym zyskają klienci?

Zobacz: Speedtest Global Index wrzesień 2021: Internet w Polsce a reszta świata

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Speedtest.net

Źródło tekstu: Speedtest.net