Sprzęt

Mini PC podrożeją. Powodem rosnące ceny SSD i RAM

Jak na razie zapowiedziała to jedna z dużych firm, ale to tylko kwestia czasu, jak inne pójdą jej śladem. Może to też dotknąć laptopów i gotowych PC.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:13
0
Jeden z bardziej rozpoznawalnych producentów miniaturowych komputerów, chińska firma Minisforum, poinformował za pomocą swoich profili społecznościowych o planowanych podwyżkach cen za wiele z oferowanych do tej pory modeli. Zmiany te wejdą w życie już za kilka dni.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wszystkiemu winne szaleństwo na AI

Już od 4 listopada gotowe Mini PC - oparte zarówno na procesorach Intela, jak i AMD - będą droższe. Nie podano jednak o jakich różnicach mowa. Można tylko gdybać, że będzie to 10-20%. Powodem takiej decyzji mają być drastycznie rosnące koszty produkcji.

Mowa głównie o podzespołach jak moduły RAM i nośniki półprzewodnikowe. Oznacza to jednak, co podkreślono w komunikacie, że ceny akcesoriów i zestawów typu barebone (bez RAM i SSD) pozostaną bez zmian.

Niestety, argument ten jest prawdziwy i zapewne lada moment inne firmy też zwiększą ceny. Może się to też przełożyć na laptopy i gotowe zestawy komputerowe. Szaleństwo na sztuczną inteligencję i budowanie kolejnych centrów danych sprawił, że popyt na omawiane części komputerowe rośnie. Podaż jest ograniczona, a to oznacza drożyznę. Dotyczy to nie tylko segmentu konsumenckiego, ale i zamówień hurtowych.

Image
telepolis
RAM SSD Mini PC miniaturowy komputer Minisforum
Zródła zdjęć: Minisforum
Źródła tekstu: Minisforum, oprac. własne