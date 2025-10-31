Mini PC podrożeją. Powodem rosnące ceny SSD i RAM
Jak na razie zapowiedziała to jedna z dużych firm, ale to tylko kwestia czasu, jak inne pójdą jej śladem. Może to też dotknąć laptopów i gotowych PC.
Jeden z bardziej rozpoznawalnych producentów miniaturowych komputerów, chińska firma Minisforum, poinformował za pomocą swoich profili społecznościowych o planowanych podwyżkach cen za wiele z oferowanych do tej pory modeli. Zmiany te wejdą w życie już za kilka dni.
Wszystkiemu winne szaleństwo na AI
Już od 4 listopada gotowe Mini PC - oparte zarówno na procesorach Intela, jak i AMD - będą droższe. Nie podano jednak o jakich różnicach mowa. Można tylko gdybać, że będzie to 10-20%. Powodem takiej decyzji mają być drastycznie rosnące koszty produkcji.
Mowa głównie o podzespołach jak moduły RAM i nośniki półprzewodnikowe. Oznacza to jednak, co podkreślono w komunikacie, że ceny akcesoriów i zestawów typu barebone (bez RAM i SSD) pozostaną bez zmian.
📢 Notice of Upcoming Price Adjustment— MINISFORUM Official (@Hi_MINISFORUM) October 31, 2025
Starting Nov 4, 2025 (PST), MINISFORUM will implement a slight price adjustment due to rising global raw material costs.
✅Barebone models and accessories will not be affected.
We truly appreciate your understanding and continued support.… pic.twitter.com/xu5lQx3n9m
Niestety, argument ten jest prawdziwy i zapewne lada moment inne firmy też zwiększą ceny. Może się to też przełożyć na laptopy i gotowe zestawy komputerowe. Szaleństwo na sztuczną inteligencję i budowanie kolejnych centrów danych sprawił, że popyt na omawiane części komputerowe rośnie. Podaż jest ograniczona, a to oznacza drożyznę. Dotyczy to nie tylko segmentu konsumenckiego, ale i zamówień hurtowych.