Mini PC podrożeją. Powodem rosnące ceny SSD i RAM

Jeden z bardziej rozpoznawalnych producentów miniaturowych komputerów, chińska firma Minisforum, poinformował za pomocą swoich profili społecznościowych o planowanych podwyżkach cen za wiele z oferowanych do tej pory modeli. Zmiany te wejdą w życie już za kilka dni.

Wszystkiemu winne szaleństwo na AI

Już od 4 listopada gotowe Mini PC - oparte zarówno na procesorach Intela, jak i AMD - będą droższe. Nie podano jednak o jakich różnicach mowa. Można tylko gdybać, że będzie to 10-20%. Powodem takiej decyzji mają być drastycznie rosnące koszty produkcji.

Mowa głównie o podzespołach jak moduły RAM i nośniki półprzewodnikowe. Oznacza to jednak, co podkreślono w komunikacie, że ceny akcesoriów i zestawów typu barebone (bez RAM i SSD) pozostaną bez zmian.

📢 Notice of Upcoming Price Adjustment

Starting Nov 4, 2025 (PST), MINISFORUM will implement a slight price adjustment due to rising global raw material costs.



✅Barebone models and accessories will not be affected.



We truly appreciate your understanding and continued support.… pic.twitter.com/xu5lQx3n9m — MINISFORUM Official (@Hi_MINISFORUM) October 31, 2025