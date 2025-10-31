Wiadomości

Niszczyciel automatu paczkowego odnalezoiny w szafie

Może i brak świadków zachęcił go do działania, ale technologia go dogoniła.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:09
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Niszczyciel automatu paczkowego odnalezoiny w szafie

To nie był szczególnie upalny lipiec. Nie wiadomo, czy to z winy pogody, czy coś innego go poirytowało. A może jest to po prostu tym człowieka, który widząc coś, co nie jest rozwalone, czuje potrzebę, aby to zniszczyć ot tak o, bez powodu? To nie jest ważne. Ważne jest to, że pewien 18-latek z Lublina podszedł pod automat paczkowy Allegro ulokowany na ulicy Nowy Świat, a następnie uderzył z pięści w jego ekran, niszcząc urządzenie i powodując szkody na około 4000 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zniszczył automat, schował się w szafie

Nie wszystko jednak przemyślał. Otóż na każdym automacie znajduje się kilka kamer, które są skierowane między innymi na ekran urządzenia. Ten sam ekran, który rozbił swoją pięścią. Tym samym sprawa trafiła do Wydziału ds. Przestępczości Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. I chociaż trochę to potrwało, to Policjanci ustalili, z kim mają do czynienia.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Skrzynka na przesyłki kurierskie SASKA GARDEN 1068749
Skrzynka na przesyłki kurierskie SASKA GARDEN 1068749
0 zł
749.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 749.99 zł
Skrzynka na listy VOREL 78543
Skrzynka na listy VOREL 78543
0 zł
37.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 37.99 zł
Skrzynka na listy VOREL 78587
Skrzynka na listy VOREL 78587
0 zł
69.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 69.99 zł
Advertisement

Okazało się, że chłopak już wcześniej miał problemy z prawem: pieniądze, którymi próbował płacić, nie były emitowane przez NBP, a przez niego samego. Nie jest to więc pierwszy raz, kiedy chłopak zadarł z prawem. Jest to jednak pierwszy raz, kiedy uznał, że dobrym pomysłem jest schowanie się w szafie przed funkcjonariuszami. To jednak na niewiele się zdało: Policja w Lublinie regularnie wyciąga przestępców z szaf, spod łóżek, a nawet ze środka pojemników na pościel w tapczanie. Za swój bezmyślny akt wandalizmu grozi mu teraz do 4 lat pozbawienia wolności. 

Image
telepolis
allegro paczkomaty policja Allegro automat paczkowy
Zródła zdjęć: Policja Lublin
Źródła tekstu: Lublin112