Niszczyciel automatu paczkowego odnalezoiny w szafie

To nie był szczególnie upalny lipiec. Nie wiadomo, czy to z winy pogody, czy coś innego go poirytowało. A może jest to po prostu tym człowieka, który widząc coś, co nie jest rozwalone, czuje potrzebę, aby to zniszczyć ot tak o, bez powodu? To nie jest ważne. Ważne jest to, że pewien 18-latek z Lublina podszedł pod automat paczkowy Allegro ulokowany na ulicy Nowy Świat, a następnie uderzył z pięści w jego ekran, niszcząc urządzenie i powodując szkody na około 4000 zł.

Zniszczył automat, schował się w szafie

Nie wszystko jednak przemyślał. Otóż na każdym automacie znajduje się kilka kamer, które są skierowane między innymi na ekran urządzenia. Ten sam ekran, który rozbił swoją pięścią. Tym samym sprawa trafiła do Wydziału ds. Przestępczości Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. I chociaż trochę to potrwało, to Policjanci ustalili, z kim mają do czynienia.