Rzecznik Play odchodzi. Ważne zmiany u fioletowego operatora
Krzysztof Olszewski kończy swoją pracę w sieci Play. Dyrektor biura prasowego żegna się z firmą wraz z końcem grudnia.
Rzecznik Play żegna się z operatorem
To już oficjalna wiadomość. Krzysztof Olszewski, który przez ostatnie dwa lata kierował komunikacją korporacyjną w Play, odchodzi ze stanowiska. Informację przekazał sam zainteresowany w krótkiej wiadomości do mediów.
Olszewski dołączył do Play w styczniu 2024 roku. Wcześniej przez wiele lat budował wizerunek mBanku jako jego główny rzecznik prasowy. W Play zarządzał nie tylko biurem prasowym, ale też strategią komunikacji i kwestiami reputacyjnymi.
Nowe wyzwania na horyzoncie
Dlaczego uznany ekspert odchodzi z Play? Sam zainteresowany nie zdradza szczegółów. Wspomina jedynie o nowych wyzwaniach zawodowych, które czekają na niego w nadchodzącym 2026 roku.
Rzecznik podkreśla, że jego numer telefonu pozostaje bez zmian. Zachęca też do kontaktu przez media społecznościowe, takie jak LinkedIn czy X. Możliwe, że o jego nowym miejscu pracy usłyszymy już niebawem.
Kto zostaje w fioletowym zespole?
Mimo odejścia szefa komunikacji, biuro prasowe Play pracuje dalej. Dziennikarze nadal mogą liczyć na wsparcie znanych twarzy. Za kontakt z mediami odpowiadać będą nadal Ewa Sankowska-Sieniek, Katarzyna Tajak-Pietrowska oraz Katarzyna Bonk.
Krzysztof Olszewski w swoim pożegnaniu podziękował za wszystkie pytania i wspólne rozmowy. Życzył też branży udanego 2026 roku. To koniec ważnego etapu w komunikacji jednego z największych operatorów w Polsce.