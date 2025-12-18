Rzecznik Play odchodzi. Ważne zmiany u fioletowego operatora

Rzecznik Play żegna się z operatorem

To już oficjalna wiadomość. Krzysztof Olszewski, który przez ostatnie dwa lata kierował komunikacją korporacyjną w Play, odchodzi ze stanowiska. Informację przekazał sam zainteresowany w krótkiej wiadomości do mediów.

Olszewski dołączył do Play w styczniu 2024 roku. Wcześniej przez wiele lat budował wizerunek mBanku jako jego główny rzecznik prasowy. W Play zarządzał nie tylko biurem prasowym, ale też strategią komunikacji i kwestiami reputacyjnymi.

Nowe wyzwania na horyzoncie

Dlaczego uznany ekspert odchodzi z Play? Sam zainteresowany nie zdradza szczegółów. Wspomina jedynie o nowych wyzwaniach zawodowych, które czekają na niego w nadchodzącym 2026 roku.

Rzecznik podkreśla, że jego numer telefonu pozostaje bez zmian. Zachęca też do kontaktu przez media społecznościowe, takie jak LinkedIn czy X. Możliwe, że o jego nowym miejscu pracy usłyszymy już niebawem.

Kto zostaje w fioletowym zespole?

Mimo odejścia szefa komunikacji, biuro prasowe Play pracuje dalej. Dziennikarze nadal mogą liczyć na wsparcie znanych twarzy. Za kontakt z mediami odpowiadać będą nadal Ewa Sankowska-Sieniek, Katarzyna Tajak-Pietrowska oraz Katarzyna Bonk.