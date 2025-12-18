Wiadomości

Rzecznik Play odchodzi. Ważne zmiany u fioletowego operatora

Krzysztof Olszewski kończy swoją pracę w sieci Play. Dyrektor biura prasowego żegna się z firmą wraz z końcem grudnia.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:19
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Rzecznik Play odchodzi. Ważne zmiany u fioletowego operatora

Rzecznik Play żegna się z operatorem

To już oficjalna wiadomość. Krzysztof Olszewski, który przez ostatnie dwa lata kierował komunikacją korporacyjną w Play, odchodzi ze stanowiska. Informację przekazał sam zainteresowany w krótkiej wiadomości do mediów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Olszewski dołączył do Play w styczniu 2024 roku. Wcześniej przez wiele lat budował wizerunek mBanku jako jego główny rzecznik prasowy. W Play zarządzał nie tylko biurem prasowym, ale też strategią komunikacji i kwestiami reputacyjnymi.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Szkło hartowane MOCOLL 2.5D X3 Antyrefleksyjne do Apple iPhone 17 Pro
Szkło hartowane MOCOLL 2.5D X3 Antyrefleksyjne do Apple iPhone 17 Pro
0 zł
68.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 68.99 zł
Gryf BEST SPORTING 614126 (120 cm)
Gryf BEST SPORTING 614126 (120 cm)
0 zł
139.61 zł - najniższa cena
Kup teraz 139.61 zł
Kabel USB-C - USB-C TECH-PROTECT UltraBoost 100W 2 m Czarny
Kabel USB-C - USB-C TECH-PROTECT UltraBoost 100W 2 m Czarny
0 zł
29.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 29.99 zł
Advertisement

Nowe wyzwania na horyzoncie

Dlaczego uznany ekspert odchodzi z Play? Sam zainteresowany nie zdradza szczegółów. Wspomina jedynie o nowych wyzwaniach zawodowych, które czekają na niego w nadchodzącym 2026 roku.

Rzecznik podkreśla, że jego numer telefonu pozostaje bez zmian. Zachęca też do kontaktu przez media społecznościowe, takie jak LinkedIn czy X. Możliwe, że o jego nowym miejscu pracy usłyszymy już niebawem.

Kto zostaje w fioletowym zespole?

Mimo odejścia szefa komunikacji, biuro prasowe Play pracuje dalej. Dziennikarze nadal mogą liczyć na wsparcie znanych twarzy. Za kontakt z mediami odpowiadać będą nadal Ewa Sankowska-Sieniek, Katarzyna Tajak-Pietrowska oraz Katarzyna Bonk.

Krzysztof Olszewski w swoim pożegnaniu podziękował za wszystkie pytania i wspólne rozmowy. Życzył też branży udanego 2026 roku. To koniec ważnego etapu w komunikacji jednego z największych operatorów w Polsce.

Image
telepolis
p4 play zmiany w Play Krzysztof Olszewski nowy rzecznik Play biuro prasowe Play
Zródła zdjęć: Below the Sky / Shutterstock.com, Krzysztof Olszewski / X
Źródła tekstu: Krzysztof Olszewski, opracowanie własne