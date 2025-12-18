Wiadomości

Allegro Smart! za żappsy i wiele więcej. To chyba najbardziej polska współpraca na rynku

Allegro i Żabka rozpoczeły współpracę. Tym samym kupując w jednym zyskujesz mase korzyści w drugim.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:54
1
Okres trwania współpracy został wstępnie podany na 13 stycznia, chociaż oczywiście może się wydłużyć. Dodatkowo ani Żabka, ani Allegro nie odsłaniają wszystkich kart. Mimo to już na starcie dostaliśmy naprawdę masę promocji. Najwięcej zyskają zaś ci, którzy korzystają z Allegro Smart!. Na szczęście tę usługę też można pozyskać w promocji.

Współpraca Allegro i Żabki

Na przykład wymieniając żappsy na Allegro Smart!. Na miesiąc należy ich wydać 1690, chociaż o wiele bardziej opłaca się poświęcić 4990 żappsów aby zskać Allegro Smart! na cały rok. A jeśli do 23 grudnia kupicie w Żabce kod podarunkowy Allegro o wartości 100 zł, to dostaniecie bezpłatny miesiąc Allegro Smart! w pakiecie. W przypadku zakupy karty podarunkowej za 200 zł zyskacie Allegro Smart! na cały rok. Kod ma się pojawić automatycznie w zakładce „Twoje kupony i nagrody" i będzie można go wykorzystać do 15 maja 2026 roku.

Advertisement

Jak podkreślił Łukasz Gawęda, Director of Digital Business Building w Grupie Żabka:

Wspólnie z Allegro przygotowaliśmy akcję z atrakcyjnymi ofertami skierowaną do wszystkich użytkowników Żappki i Allegro Smart! Ta współpraca dobrze pokazuje to, co w Żappce jest wyjątkowe – w jednym miejscu łączy wiele różnych ofert. Nieustannie ją rozwijamy, wzbogacając o nowe funkcjonalności, bo chcemy dostarczać naszym klientom wygodne rozwiązania, które pozwalają oszczędzać czas

Dodatkowo co tydzień mają pojawiać się nowe promocje i oferty zarówno na zakupy w sklepach Żabka, jak i na Allegro Smart!.

 

Image
telepolis
allegro allegro smart żabka
Zródła zdjęć: Żabka / Informacja prasowa
Źródła tekstu: Żabka / Informacja prasowa