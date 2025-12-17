Nowe taryfy na 2026 rok: ceny prądu w dół, ale rachunki w górę
Od przyszłego roku zniknie tarcza ochronna, która chroniła nas przed wzrostem cen za energię elektryczną.
Tylko do końca roku mamy gwarancję, że cena za MWh wyniesie 500 zł netto. A to wszystko dzięki zamrożonym cenom energii w ramach tarczy ochronnej. Tym samym ceny energii elektrycznej ulegną zmianie. URE ustaliła je na 495,16 zł netto. Mamy więc spadek cen. Czy to oznacza, że rachunki będą niższe? Oczywiście, że nie.
Tańszy prąd, wyższe rachunki
Właściwie to bardzo proste: cena energii może i spadnie, za to wzrośnie cena za dystrybucję energii elektrycznej. Tym samym mamy obniżkę cen energii o niecały 1%, a także planowany wzrost cen za dystrybucję na poziomie 7,6%.
Znacznie mocniej uderzy to w przedsiębiorców. Ci będą zmuszeni do zmierzenia się z dodatkową opłatą mocową. Mowa tu o kwocie 22 groszy netto za każdą kilowatogodzinę. Jak widać, nie trzeba podnosić cen energii, a można je wręcz obniżyć, aby rachunki poszły w górę.