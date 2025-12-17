Nowe taryfy na 2026 rok: ceny prądu w dół, ale rachunki w górę

Tylko do końca roku mamy gwarancję, że cena za MWh wyniesie 500 zł netto. A to wszystko dzięki zamrożonym cenom energii w ramach tarczy ochronnej. Tym samym ceny energii elektrycznej ulegną zmianie. URE ustaliła je na 495,16 zł netto. Mamy więc spadek cen. Czy to oznacza, że rachunki będą niższe? Oczywiście, że nie.

Tańszy prąd, wyższe rachunki

Właściwie to bardzo proste: cena energii może i spadnie, za to wzrośnie cena za dystrybucję energii elektrycznej. Tym samym mamy obniżkę cen energii o niecały 1%, a także planowany wzrost cen za dystrybucję na poziomie 7,6%.