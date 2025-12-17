Będzie kolejna edycja Mój Prąd. Do programu trafi kolejne 300 mln z KPO

Już kilka tygodni temu Paulina Hennig-Kloska ogłosiła, że w pierwszym kwartale 2026 roku wystartuje kolenja edycja Mój Prąd, na którą przeznaczone zostanie 500 mln zł z KPO. Nie wiadomo jednak, czy na potrzeby prograu trafią także środki z budżetu państwa, czy też 500 mln zł miało być jedyną pulą dotacji.

Mój Prąd 2026 z naciskiem na magazyny energii

Teraz jednak pojawiła się kolejna deklaracja. Otóż Ministerstwo miało ustalić z KE przesunięcie kolejnych 300 mln złotych na rozwój programu, a dokładniej na rozbudowę przydomowych magazynów energii. Jak powiedziała Paulina Hennig-Kloska:

Zanim Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotuje swój własny krajowy program, chcemy zagospodarować 300 mln zł przesunięte w ramach Krajowego Planu Odbudowy i taką decyzję z Komisji Europejskiej dostaliśmy, aby 300 mln zł w ramach KPO również przesunąć na wyposażenie przydomowych instalacji fotowoltaicznych w magazyny energii.

Dodano przy tym, że celem rządu do końca obecnej kadencji jest to, aby przynajmniej 200 tysięcy prosumentów miało u siebie przydomowe magazyny energii.

Przydomow magazyn energii: czemu to takie ważne?

Ostatnie lata nie tylko pokazały potencjał OZE, ale i poważne problemy z nim związane. System wirtualnego magazynu energii przy obecnej liczbie prosumentów nie mógł się dłużej utrzymywać. Natomiast obecne metody rozliczania instalacji PV nie są zbyt korzystne finansowo. Zwłazcza, że w wyjątkowo słoneczne dni instalacje są zdalnie wyłączane, ponieważ sieć nie jest w stanie wytrzymać takiego obciążenia, a lokalne zapotrzebowanie na energię zwykle jest zbyt niskie.

Magazyn energii rozwiązuje ten problem, ponieważ w momencie jej nadprodukcji jest ona magazynowana, a potem zużywana kiedy produkcja jest mniejsza. To zwiększa zakres autokonsumpcji energii elektrycznej zwiększając zarówno stabilność sieci, jak i rozwiązując problem niższej opłacalności PV, niż przed laty.