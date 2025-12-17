Wiadomości

Szkoły dostaną sprzęt za miliardy. Ruszyła gigantyczna wysyłka

Polska edukacja wkracza w nowy etap cyfryzacji. Do szkół w całym kraju właśnie trafiają tysiące nowoczesnych urządzeń, które mają zmienić sposób prowadzenia lekcji.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:59
Nowy sprzęt dla tysięcy szkół

Rząd nie zwalnia tempa w temacie cyfryzacji szkół. Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej poinformowało o realizacji wielkiej inwestycji. Sprzęt zakupiony ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO) jest już w drodze do placówek. Mówimy o wyposażeniu, które trafi do 16,5 tysiąca szkół w całej Polsce.

Dalsza część tekstu pod wideo

Skala przedsięwzięcia jest ogromna i dotyczy bezpośrednio uczniów. Nowe urządzenia mają być wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych. Szkoła ma przestać odstawać od cyfrowej rzeczywistości, w której młodzi ludzie żyją na co dzień.

Setki tysięcy urządzeń na ławkach

Liczby stojące za tym projektem robią wrażenie. Resort cyfryzacji zakupił łącznie 735 tysięcy sztuk sprzętu. Nie są to tylko klasyczne komputery. Zamówienie zostało mocno zróżnicowane, aby dopasować się do różnych potrzeb edukacyjnych.

Do szkół trafi ponad 404 tysiące standardowych laptopów. To jednak nie wszystko. Uczniowie skorzystają też z 220,5 tysiąca tabletów. Ciekawostką jest zakup ponad 110 tysięcy tak zwanych laptopów przeglądarkowych. Są to urządzenia stworzone głównie do pracy w sieci, które świetnie sprawdzają się w warunkach szkolnych.

Wartość całej inwestycji to niemal 1,7 miliarda złotych. Lwia część tej kwoty, bo blisko 1,16 mld zł, poszła na laptopy.

Internet i nowe technologie są dla młodych ludzi ich naturalnym środowiskiem, zarówno w kontaktach społecznych, jak i coraz częściej w nauce. Chcemy, aby szkoła dotrzymywała kroku tym zmianom. Nowy sprzęt komputerowy będzie wspierał uczniów w rozwijaniu kompetencji cyfrowych – dziś tak samo niezbędnych jak umiejętność czytania i pisania, zarówno w codziennym życiu, jak i na rynku pracy.

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

Co z nauczycielami i przyszłością?

Dostarczenie pudełek ze sprzętem to tylko połowa sukcesu. Ktoś musi jeszcze wiedzieć, jak go efektywnie wykorzystać. Ministerstwo Edukacji zapewnia, że nie zapomniano o kadrze pedagogicznej. Przeszkolonych zostanie 88 tysięcy nauczycieli. Mają oni nauczyć się wdrażania nowych technologii w codziennym nauczaniu.

Rząd zapowiada też kolejne kroki. Na 2025 rok zaplanowano przekazanie ponad pół miliona bonów na laptopy dla nauczycieli. Każdy bon ma wartość 2,5 tys. zł. Na horyzoncie widać też ambitny plan stworzenia 16 tysięcy szkolnych laboratoriów sztucznej inteligencji (AI).

Obecna dostawa to element szerszej strategii. Do 2035 roku większość Polaków ma posiadać co najmniej podstawowe kompetencje cyfrowe. Wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia jest pierwszym i kluczowym krokiem do realizacji tego celu.

Image
telepolis
cyfrowa szkoła ministerstwo cyfryzacji Krajowy Plan Odbudowy KPO Krzysztof Gawkowski laptopy dla szkół
Zródła zdjęć: Ministerstwo Cyfryzacji
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji