Sprzęt

Globalna premiera rodziny Redmi Note 15. Zdążysz jeszcze przed świętami

Rodzina Redmi Note 15 jakiś czas temu zadebiutowała na chińskim rynku. Teraz zaś przyszedł czas na jej globalną premierę.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:10
0
Specyfikacja pomiędzy wersją chińską i globalną różni się pod pewnymi względami. Same smartfony zaś można już teraz zamówić, jednak ich wysyłka ma rozpocząć się dopiero po 18 grudnia. 

Redmi Note 15 LTE

Zacznijmy od najtańszego modelu w serii, czyli podstawowej wersji z LTE. Producent zdecydował się tu na najnowszy układ 4G ze stajni MediaTeka. Dodatkowo wspiera on tylko ładowanie do 33 W, co i tak jest przyzwoitym wynikiem. To są jednak jedyne ustępstwa w specyfikacji. Cała reszta prezentuje się naprawdę dobrze:

  • Ekran: 6,77-calowy panel AMOLED, Full HD 120 Hz, max 3200 nitów
  • Procesor: MediaTek Helio G100-Ultra
  • RAM: 8 GB
  • Pamięć wewnętrzna: 256 GB, UFS 2.2
  • Aparat główny: 108 Mpix + 2 Mpix
  • Aparat przedni: 20 Mpix
  • Bateria: 6000 mAh z ładowaniem do 33 W
  • System: Xiaomi HyperOS 2
  • Odporność: IP64

Redmi Note 15 LTE możesz zamówić za 1099 zł

Redmi Note 15 5G

Wariant 5G to nie tylko dodanie obsługi sieci nowszej generacji, ale także zupełnie inny procesor, tym razem od Qualcomma. Nie można także pominąć szybszego ładowania. Z drugiej jednak strony dostajemy mniejszą baterię, mniej RAM i mniej pamięci masowej. Nie jest to więc tak oczywisty wybór. 

  • Ekran: 6,77-calowy panel AMOLED, Full HD 120 Hz, max 3200 nitów
  • Procesor: Snapdragon 6 Gen 3
  • RAM: 6 GB
  • Pamięć wewnętrzna: 128 GB, UFS 2.2
  • Aparat główny: 108 Mpix + 8 Mpix
  • Aparat przedni: 20 Mpix
  • Bateria: 5520 mAh z ładowaniem do 45 W
  • System: Xiaomi HyperOS 2
  • Odporność: IP64

Redmi Note 15 5G możesz zamówić za 1199 zł.

Redmi Note 15 Pro LTE

Przechodzimy o oczko wyżej, czyli do wariantu pro, chociaż wciąż bez obsługi sieci 5G. Dostajemy za to poprawę pod praktycznie każdym względem, oraz NFC na pokładzie.

  • Ekran: 6,77-calowy panel AMOLED, Full HD 120 Hz, max 3200 nitów
  • Procesor: MediaTek Helio G200-Ultra
  • RAM: 8 GB
  • Pamięć wewnętrzna: 256 GB, UFS 2.2
  • Aparat główny: 200 Mpix + 8 Mpix
  • Aparat przedni: 32 Mpix
  • Bateria: 6500 mAh z ładowaniem do 45 W
  • System: Xiaomi HyperOS 2
  • Odporność: IP65
  • NFC

Redmi Note 15 Pro LTE możesz zamówić za 1499 zł

Redmi Note 15 Pro 5G

Tu dochodzi nam także większy ekran, bo 6,83-calowy. Wciąż pozostajemy w MediaTeku, ale przechodzimy z serii Helio na Dimensity.

  • Ekran: 6,83-calowy panel AMOLED, Full HD 120 Hz, max 3200 nitów
  • Procesor: MediaTek Dimensity 7400-Ultra
  • RAM: 8 GB
  • Pamięć wewnętrzna: 256 GB, UFS 2.2
  • Aparat główny: 200 Mpix + 8 Mpix
  • Aparat przedni: 20 Mpix
  • Bateria: 6580 mAh z ładowaniem do 45 W
  • System: Xiaomi HyperOS 2
  • Odporność: IP65
  • NFC

Redmi Note 15 Pro 5G możesz zamówić za 1499 zł

Redmi Note 15 Pro+ 5G

Największy i najmocniejszy przedstawiciel serii. Tym razem występujący już w dwóch różnych wariantach. Miejsce MediaTeka zajął procesor 5G od Qualcomma.

  • Ekran: 6,83-calowy panel AMOLED, Full HD 120 Hz, max 3200 nitów
  • Procesor: Snapdragon 7s Gen 4 Mobile Platform
  • RAM: 8/12 GB
  • Pamięć wewnętrzna: 256/512 GB, UFS 2.2
  • Aparat główny: 200 Mpix + 8 Mpix
  • Aparat przedni: 20 Mpix
  • Bateria: 6500 mAh z ładowaniem do 100 W
  • System: Xiaomi HyperOS 2
  • Odporność: IP68
  • NFC

Redmi Note 15 Pro 5G+ możesz zamówić za 1999 zł w wersji 8/256 GB i 2299 zł w wersji 12/512 GB.

xiaomi Redmi Redmi Note 15 LTE Redmi Note 15 5G Redmi Note 15 Pro 4G Redmi Note 15 Pro 5G Redmi Note 15 Pro+ 5G
Zródła zdjęć: Xiaomi
Źródła tekstu: Xiaomi