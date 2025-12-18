Globalna premiera rodziny Redmi Note 15. Zdążysz jeszcze przed świętami

Specyfikacja pomiędzy wersją chińską i globalną różni się pod pewnymi względami. Same smartfony zaś można już teraz zamówić, jednak ich wysyłka ma rozpocząć się dopiero po 18 grudnia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Redmi Note 15 LTE

Zacznijmy od najtańszego modelu w serii, czyli podstawowej wersji z LTE. Producent zdecydował się tu na najnowszy układ 4G ze stajni MediaTeka. Dodatkowo wspiera on tylko ładowanie do 33 W, co i tak jest przyzwoitym wynikiem. To są jednak jedyne ustępstwa w specyfikacji. Cała reszta prezentuje się naprawdę dobrze:

Ekran: 6,77-calowy panel AMOLED, Full HD 120 Hz, max 3200 nitów

Procesor: MediaTek Helio G100-Ultra

RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 256 GB, UFS 2.2

Aparat główny: 108 Mpix + 2 Mpix

Aparat przedni: 20 Mpix

Bateria: 6000 mAh z ładowaniem do 33 W

System: Xiaomi HyperOS 2

Odporność: IP64

Redmi Note 15 LTE możesz zamówić za 1099 zł.

Redmi Note 15 5G

Wariant 5G to nie tylko dodanie obsługi sieci nowszej generacji, ale także zupełnie inny procesor, tym razem od Qualcomma. Nie można także pominąć szybszego ładowania. Z drugiej jednak strony dostajemy mniejszą baterię, mniej RAM i mniej pamięci masowej. Nie jest to więc tak oczywisty wybór.

Ekran: 6,77-calowy panel AMOLED, Full HD 120 Hz, max 3200 nitów

Procesor: Snapdragon 6 Gen 3

RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB, UFS 2.2

Aparat główny: 108 Mpix + 8 Mpix

Aparat przedni: 20 Mpix

Bateria: 5520 mAh z ładowaniem do 45 W

System: Xiaomi HyperOS 2

Odporność: IP64

Redmi Note 15 5G możesz zamówić za 1199 zł.

Redmi Note 15 Pro LTE

Przechodzimy o oczko wyżej, czyli do wariantu pro, chociaż wciąż bez obsługi sieci 5G. Dostajemy za to poprawę pod praktycznie każdym względem, oraz NFC na pokładzie.

Ekran: 6,77-calowy panel AMOLED, Full HD 120 Hz, max 3200 nitów

Procesor: MediaTek Helio G200-Ultra

RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 256 GB, UFS 2.2

Aparat główny: 200 Mpix + 8 Mpix

Aparat przedni: 32 Mpix

Bateria: 6500 mAh z ładowaniem do 45 W

System: Xiaomi HyperOS 2

Odporność: IP65

NFC

Redmi Note 15 Pro LTE możesz zamówić za 1499 zł.

Redmi Note 15 Pro 5G

Tu dochodzi nam także większy ekran, bo 6,83-calowy. Wciąż pozostajemy w MediaTeku, ale przechodzimy z serii Helio na Dimensity.

Ekran: 6,83-calowy panel AMOLED, Full HD 120 Hz, max 3200 nitów

Procesor: MediaTek Dimensity 7400-Ultra

RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 256 GB, UFS 2.2

Aparat główny: 200 Mpix + 8 Mpix

Aparat przedni: 20 Mpix

Bateria: 6580 mAh z ładowaniem do 45 W

System: Xiaomi HyperOS 2

Odporność: IP65

NFC

Redmi Note 15 Pro 5G możesz zamówić za 1499 zł.

Redmi Note 15 Pro+ 5G

Największy i najmocniejszy przedstawiciel serii. Tym razem występujący już w dwóch różnych wariantach. Miejsce MediaTeka zajął procesor 5G od Qualcomma.

Ekran: 6,83-calowy panel AMOLED, Full HD 120 Hz, max 3200 nitów

Procesor: Snapdragon 7s Gen 4 Mobile Platform

RAM: 8/12 GB

Pamięć wewnętrzna: 256/512 GB, UFS 2.2

Aparat główny: 200 Mpix + 8 Mpix

Aparat przedni: 20 Mpix

Bateria: 6500 mAh z ładowaniem do 100 W

System: Xiaomi HyperOS 2

Odporność: IP68

NFC