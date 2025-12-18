Ministerstwo Energii ma nowy plan. Za 5 lat węgiel straci na znaczeniu

Według szacunków od 51,6 do 53,2 procent energii elektrycznej w 2030 roku ma pochodzić z OZE. To jednak nie wszystko: odnawialne źródła energii mają także pokrywać od 31,6 do 36,5 procent zapotrzebowania na energię cieplną i chłodzenie. W przypadku transportu ma natomiast pokrywać 16,5 procenta zapotrzebowania. Realizacja tych zmian ma nas kosztować 3,5 biliona złotych.

Dalsza część tekstu pod wideo

OZE zdominuje polską energetykę

Zostały opracowane dwa scenariusze: optymistyczny (WEM), oraz bardziej realistyczny (WAM), chociaż ministerstwo nazywa je ambitnym i zrównoważonym. Tym samym według ambitnego w 2030 roku elektrownie słoneczne mają odpowiadać za produkcję 26 TWh, lądowe elektrownie wiatrowe za 39 TWh, a morskie elektrownie wiatrowe za 21 TWh. W przypadku scenariusza WAM mamy już 29 TWh ze słońca, 42 TWh z lądowych elektrowni wiatrowych i 22 TWh z morskich elektrowni wiatrowych.

Widać tu mocniejszy nacisk na wiatr, co ma sens biorąc pod uwagę, że zimą produkcja energii z wykorzystaniem słońca nie wypada najlepiej: dni są bardzo krótkie, oraz pochmurne. Jak podczas konferencji prasowej przyznał minister energii Miłosz Motyka:

Mamy twarde dane, które pokazują, że transformacja energetyczna się Polsce po prostu opłaca. Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu to mapa drogowa transformacji oparta o bezpieczeństwo, konkurencyjność i niższe ceny energii.

A co z resztą?

Jeśli chodzi o energię atomową, to z powstajacej elektrowni Kopalin-Lubiatowo możemy pozyskać do nawet 32,85 TWh w ciągu roku, oczywiście przy założeniu, że będzie ona pracowała ciągle pod maksymalnym obciążeniem, co rzecz jasna nie będzie miało miejsca. Duży udział w energetyce ma także brać gaz. Tu pojawia się rola węgla, ponieważ gaz ziemny ma być jedynie pierwszym etapem. Następnie mamy wejść w zgazowany węgiel, oraz dojść do gazów odnawialnych, czyli tak zwanych biogazów.