Orange rozdaje nielimitowany Internet. Za darmo

Darmowy Internet bez limitu

Jeśli planujesz spędzić święta przed ekranem smartfonu, mamy dobrą wiadomość. W Klubie Flex czeka na Ciebie usługa UNLMTD na 7 dni całkowicie za darmo. To oznacza tydzień surfowania po sieci bez martwienia się o zużyte gigabajty.

Promocja przyda się szczególnie osobom, które odwiedzają miejsca bez stałego Wi-Fi. Możesz bez ograniczeń oglądać seriale, grać online lub prowadzić długie wideorozmowy z bliskimi. Wystarczy kilka kliknięć w aplikacji, aby aktywować pakiet.

Roaming w UE za zero złotych

Wielu z nas planuje powitanie Nowego Roku w jednej z europejskich stolic. Orange pomyślał też o podróżnikach. Do zgarnięcia jest 5 GB Internetu w roamingu UE. Pakiet jest ważny przez 7 dni i nic nie kosztuje.

Taka ilość danych powinna wystarczyć na nawigację, wrzucanie zdjęć na social media czy sprawdzenie rozkładu jazdy pociągów. Pamiętajcie tylko, żeby włączyć usługę tuż przed wyjazdem.

Prezent dla bliskich o połowę taniej

Ostatnim prezentem jest oferta "Flex dla kogoś". Jeśli chcesz przenieść kogoś z rodziny do Orange, teraz jest idealny moment. Możesz zgarnąć 50% zniżki przez aż 6 miesięcy.

To świetny sposób na obniżenie rachunków domowych. Promocja obejmuje nowe numery i pozwala cieszyć się tanią łącznością aż do lata.