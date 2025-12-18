HBO Max za 1 zł. Nic nie musisz robić, ale jest warunek

W ramach oferty „HBO Max Sezonowe docenianie” użytkownicy usług abonamentowych magentowego operatora mogą oglądać filmy i seriale w planie Standardowym już za 1 zł miesięcznie, a długość okresu promocyjnego zależy od stażu w sieci. Promocja już jest dostępna i można z niej skorzystać do 31 grudnia 2025 r.

Dalsza część tekstu pod wideo

Operator przewiduje trzy progi lojalnościowe. Abonenci ze stażem od 0 do 5 lat otrzymają jeden cykl rozliczeniowy HBO Max za 1 zł, klienci z umową trwającą od 6 do 14 lat – dwa cykle, a najdłużej związani z operatorem, od 15 do 20 lat, mogą liczyć na trzy cykle w cenie 1 zł za każdy z nich.

Po zakończeniu okresu promocyjnego opłata za usługę rośnie do standardowej stawki 39,99 zł miesięcznie, zgodnie z cennikiem HBO Max w T-Mobile. Można jednak zrezygnować z subskrypcji. Promocja obowiązuje w planie Standardowym serwisu i dotyczy wyłącznie klientów abonamentowych. Nie dotyczy Heyah.

Aktywacja usługi możliwa jest w aplikacji Mój T-Mobile, w kategorii „Serwisy Rozrywkowe”, jako jednorazowa oferta „HBO Max Sezonowe docenianie” lub standardowa usługa HBO Max. Trzeba też dokonać rejestracji bezpośrednio w HBO Max. Z promocji można skorzystać tylko raz w ramach danej umowy.

T-Mobile nie pobiera opłaty za niepełny cykl, w którym nastąpiła aktywacja, a abonent może zrezygnować z serwisu po pierwszym pełnym płatnym cyklu, zarówno przez aplikację „Mój T-Mobile”, jak i kontaktując się z infolinią lub salonem operatora.