Unia nie chce już gotówki. Padła konkretna data

Nie od dzisiaj wiadomo, że gotówka nie jest już najpopularniejszym środkiem płatności. Coraz częściej korzystamy z kart płatniczych, telefonów, a nawet zegarków. Nic dziwnego, że Unia chce te trend wykorzystać. Na Starym Kontynencie ma powstać cyfrowe euro. Jest na to konkretny plan.

Cyfrowe Euro

Podwaliny pod cyfrowe euro zostały zbudowane w 2023 roku. Wtedy ruszyła faza przygotowawcza. Teraz Europejski Bank Centralny przyznał, że zakończyła się ona sukcesem. Zlecono konkretne prace nad cyfrową walutą, która ma wejść do obiegu w 2029 roku.

Kluczowe dla mnie punkty to: pieniądze są dobrem publicznym; banki centralne są strażnikami tego dobra publicznego; A pieniądz centralny emitowany przez banki centralne musi mieć formę cyfrową, ponieważ przechodzimy do innej ery, w której nie wszyscy będą chcieli koniecznie mieć banknoty. Christine Lagard, prezes Europejskiego Banku Centralnego.

Jednak Unia ma tak naprawdę innych, trochę ukryty cel. Przede wszystkim Europa chce się uniezależnić od największych dostawców kart płatniczych na świecie. Mowa o Visa oraz Mastercard, czyli dwóch amerykańskich firmach, które zdominowały ten rynek. Cyfrowe euro mogłoby być dla nich alternatywą, nad którą Unia ma całkowitą kontrolę.

Dowodzą tego słowa Fabio Panetty, prezesa Banku Włoch. Przyznał on, że tylko około 33 proc. płatności cyfrowych w strefie euro jest reprezentowana przez europejskie banki. Pozostałe 67 proc. kontrolują firmy spoza Starego Kontynentu.

Jedną z głównych korzyści dla banków w strefie euro jest to, że po zbudowaniu infrastruktury cyfrowego euro będą one mogły, korzystając z tej tak zwanej otwartej infrastruktury standardowej, wykorzystać tę sieć i konkurować na poziomie europejskim, generując w ten sposób dodatkową działalność gospodarczą i dodatkowe dochody, a także będzie to miało wiele implikacji w zakresie suwerenności strefy euro, jeśli chodzi o kontrolę informacji, które są przekazywane wraz z płatnościami. powiedział prezes Banku Włoch.

Docelowo pilotażowy program cyfrowego euro ma ruszyć w 2027 roku. Jednak publiczne wykorzystanie waluty ma się zacząć od 2029 roku. Wtedy wszyscy mamy mieć do niego dostęp. Natomiast nie wiadomo, co to do końca oznacza dla Polski, w końcu w naszym kraju cały czas obowiązuje inna waluta i nie zapowiada się, aby miało się to zmienić.