Konta
Bank Milenium znów ma problem. Wielka awaria aplikacji
Właśnie ma miejsce kolejna już awaria Banku Milenium. Zgłoszenia napływają z całej Polski.
Wczoraj w godzinach popołudniowych doszło do awarii systemów Banku Milenium. I chociaż te ustąpiły już po około godzinie, tak wróciły dziś koło południa. Obecnie zaś trwa trzecia fala awarii, odcinając użytkownikom dostęp do konta.
Awaria w Bank Milenium
Zgłoszenia w serwisie Downdetector obejmują głównie aplikację mobilną. Ludzie zgłaszają jednak problemy z logowaniem także przez stronę internetową. I chociaż w momencie pisania tego tekstu dostałem zgłoszenie, że strona i aplikacja wróciły do działania, to nie jest to pierwszy taki przypadek dzisiaj.
