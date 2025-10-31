Bank Milenium znów ma problem. Wielka awaria aplikacji

Wczoraj w godzinach popołudniowych doszło do awarii systemów Banku Milenium. I chociaż te ustąpiły już po około godzinie, tak wróciły dziś koło południa. Obecnie zaś trwa trzecia fala awarii, odcinając użytkownikom dostęp do konta.

Awaria w Bank Milenium

Zgłoszenia w serwisie Downdetector obejmują głównie aplikację mobilną. Ludzie zgłaszają jednak problemy z logowaniem także przez stronę internetową. I chociaż w momencie pisania tego tekstu dostałem zgłoszenie, że strona i aplikacja wróciły do działania, to nie jest to pierwszy taki przypadek dzisiaj.