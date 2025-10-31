Sprzęt

Apple zabierze Ci to znowu. Sprawdź, co zniknie z iPhone'a

Apple może kontynuować kontrowersyjną strategię dotyczącą kolorów. Według najnowszych plotek, iPhone 18 Pro nie będzie dostępny w czarnej wersji. To celowy zabieg, który ma swoje drugie dno.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:25
0
Znowu to samo. Tak jak w przypadku iPhone'a 17 Pro, jego następca również może nie być dostępny w kolorze czarnym. Informacje pochodzą od znanego w branży insidera. To może być potężny cios dla fanów klasyki. Dla Apple'a to jednak prawdopodobnie przemyślany ruch.

Apple iPhone 17 Pro Max
42 opinii
Apple iPhone 17 Pro Max

Apple iPhone 17 Pro Max
42 opinii
Ekran 6.90" OLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor -
Aparat 48 Mpix
Bateria 4832 / 5088mAh
Pamięć wbudowana 2000 GB
Brak czerni w modelu Pro to nie przypadek. Wygląda na to, że Apple chce w ten sposób "popchnąć" zwykłych użytkowników w stronę modelu iPhone Air. Czerń to bezpieczny i najpopularniejszy wybór. Jeśli go zabraknie, wielu klientów może uznać, że nie potrzebuje dopłacać do wersji Pro i wybierze tańszy, ale wciąż atrakcyjny telefon.

Apple iPhone Air
3 opinii
Apple iPhone Air

Apple iPhone Air
3 opinii
Ekran 6.50" OLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor -
Aparat 48 Mpix
Bateria 3149mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Nowe kolory, stare problemy?

Według tego samego źródła, iPhone 18 Pro może pojawić się w trzech nowych kolorach: kawowym (Coffee), fioletowym (Purple) i burgundowym (Burgundy). Brzmi ciekawie, ale budzi też pewne obawy. Wszyscy pamiętamy problemy z iPhonem 17 Pro w wersji "Kosmiczny Pomarańcz", który z czasem potrafił... różowieć.

Nowa aluminiowa obudowa okazała się podatna na uszkodzenia i odbarwienia. Istnieje ryzyko, że nowe, intensywne kolory podzielą jej los. Oczywiście, to bardzo wczesne doniesienia i ostateczna paleta barw może być zupełnie inna. Mimo wszystko Apple musi dopilnować, by wpadka się nie powtórzyła.

Czerń tylko dla wybranych?

Co więc stanie się z czarnym kolorem? Niektórzy spekulują, że Apple zachowuje go na specjalną okazję. Może pojawi się jako limitowana edycja, za którą trzeba będzie dodatkowo zapłacić. To tylko wzmacnia teorię, że iPhone Air ma stać się domyślnym wyborem dla mas.

Tylko czy ten plan ma sens? Aby iPhone Air stał się hitem, musi być naprawdę dobry. A z tym bywa różnie, szczególnie jeśli chodzi o baterię. Bez czasu pracy dorównującego chociażby podstawowemu iPhone'owi 17, model Air może skończyć jak Galaxy S25 Edge – jako ciekawa, ale raczej nieudana koncepcja.

Samsung Galaxy S25 Edge
12 opinii
Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 Edge
12 opinii
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 3900mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
telepolis
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, RachenArt / Shutterstock
Źródła tekstu: Apple iPhone 18