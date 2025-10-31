Oprogramowanie

Windows 7 zajmujący tylko 69 MB na dysku. To nowy rekord

Użytkownik @XenoPanther udowodnił na platformie X, że możliwe jest odchudzenie Windowsa 7 do zaledwie 69 MB. To niesamowity wynik, biorąc pod uwagę, że standardowa instalacja tego systemu zajmuje między 15 a 20 gigabajtów.

Windows 7 schudł do 69 MB – radykalny eksperyment programisty entuzjasty

Autor jasno określił cel swojego projektu. „Była to bardziej zabawa dowodem koncepcji niż coś praktycznego do użytku” – wyjaśnił @XenoPanther. Rzeczywiście, system w tej konfiguracji ma poważne ograniczenia. Z powodu usunięcia krytycznych plików, takich jak standardowe okna dialogowe czy wspólne biblioteki sterowników, większość aplikacji z interfejsem graficznym nie będzie działać.

Mimo tych ograniczeń system zdolny jest do uruchomienia. Pulpit Windows 7 faktycznie się ładuje, choć zdaniem autora "tyle, o ile". Co ciekawe, nawet w tej wyciętej do cna wersji, funkcja weryfikacji licencji Windows nadal pozostaje niezmieniona.

Microsoft pokazywał już takie rozwiązania, ale się rozmyślił

W 2015 roku Microsoft zaprezentował Nano Server – wersję Windows Server z rozmiarem zaledwie 400 megabajtów. Był to znaczący krok w kierunku minimalistycznych systemów. Później koncern skupił się na obrazach kontenerowych Nano Server, które ważą poniżej 300 MB, co ułatwia ich szybkie pobieranie.

Niestety, Microsoft zarzucił tę gałąź projektowania dystrybucji systemów na rzecz pełnych wersji Windowsa, obarczając każdą aktualizację dodatkowym oprogramowaniem i funkcjami, który większość użytkowników nie chce i nigdy nie użyje. W międzyczasie niezależni twórcy, tacy jak NTDEV czy zespół projektów Tiny11, udowadniają, że da się lepiej.

Choć Windows 7 jest już systemem przestarzałym (wsparcie Microsoft zakończyło się w 2020 roku), taki zminimalizowany system mógłby znaleźć zastosowanie. Na przykład do uruchamiania starego oprogramowania bez marnowania miejsca na pełną instalację. Jest to szczególnie cenne dla firm, które muszą wspierać starsze aplikacje, ale nie potrzebują pełnego arsenału współczesnego systemu.

