SkyShowtime tnie ceny. Jest jeden haczyk
SkyShowtime znów walczy o klientów mocną promocją. Abonament jest teraz śmiesznie tani, ale zanim się skusisz, warto doczytać warunki.
Serwisy VOD nie dają nam odetchnąć. I dobrze, bo na tej walce korzystamy my. SkyShowtime właśnie mocno obniżył ceny swoich planów Standard i Premium. To świetna wiadomość dla każdego, kto szuka dostępu do hitowych filmów i seriali za niewielkie pieniądze.
Standardowa cena pierwszego z pakietów wynosi 24,99 zł miesięcznie i została obniżona do zaledwie 14,99 zł. To o 40% mniej. W tej kwocie dostajemy wszystko, czego potrzeba: jakość FullHD, oglądanie bez reklam na dwóch ekranach naraz i osobne profile dla domowników.
Pakiet Premium normalnie kosztuje 49,99 zł miesięcznie. W promocji cena została obniżona do 29,99 zł miesięcznie. Tu oglądać możemy bez reklam w jakości 4K UHD na 5 ekranach jednocześnie. Możemy też pobrać do 100 plików miesięcznie.
Gdzie jest haczyk?
Oczywiście, tak dobra oferta musi mieć swoje ramy. Promocyjna cena nie jest dana na zawsze, ale platforma jest tu bardzo szczodra. Gwarantuje nową, niższą stawkę przez sześć kolejnych miesięcy. To całe pół roku oglądania o 40% taniej. To idealny czas, żeby nadrobić wszystkie zaległości na długie, jesienne wieczory.
Po upływie tego okresu opłata wróci do standardowego poziomu, ale nikt nie zmusza nas do dalszej subskrypcji. Zrezygnować można w każdej chwili. Sama możliwość skorzystania z promocji też jest ograniczona czasowo, do 1 grudnia 2025 roku. Z decyzją nie warto zwlekać. Jeśli szukałeś pretekstu do wypróbowania SkyShowtime, to właśnie go znalazłeś.