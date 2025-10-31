Fintech

Zaskakujące dane. Chodzi o gotówkę w Polsce

Miesięczne dane Narodowego Banku Polskiego o podaży pieniądza przyniosły zaskakujące wieści. Chodzi o gotówkę.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:48
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Zaskakujące dane. Chodzi o gotówkę w Polsce

Narodowy Bank Polski co miesiąc publikuje dane na temat podaży pieniądza. Zazwyczaj nie przynoszą one żadnych zaskakujących informacji. Tym razem jest inaczej. Eksperci zauważyli interesującą rzecz, związaną z gotówką.

Dalsza część tekstu pod wideo

Gotówka wraca do łask?

Okazuje się, że we wrześniu 2025 roku przyśpieszyła dynamika gotówki w obiegu w Polsce. Wzrosła ona aż o 13,6 proc. rok do roku. To najwyższy wskaźnik od kwietnia 2022 roku, czyli zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie. Oznacza to, że gotówki w obiegu jest aż o 11,9 mld zł więcej, gdzie średnia wzrostu wynosi zaledwie 3,3 mld zł.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Portfel kryptowalut LEDGER Nano X Sapphire Blue
Portfel kryptowalut LEDGER Nano X Sapphire Blue
-22.77 zł
621.77 zł - najniższa cena
Kup teraz 599 zł
Portfel kryptowalut TREZOR Model One Biały
Portfel kryptowalut TREZOR Model One Biały
-60 zł
259 zł - najniższa cena
Kup teraz 199 zł
Portfel kryptowalut TANGEM 3 Cards Set HyperBlue
Portfel kryptowalut TANGEM 3 Cards Set HyperBlue
0 zł
299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 299.99 zł
Advertisement

Taki wzrost może oznaczać wzrost niepokojów. Ostatnim razem porównywalne dane były w kwietniu 2022 roku, po ataku Rosji na Ukrainę, a także w momencie wybuchu pandemii COVID-19. W takich sytuacjach wiele osób podejmuje decyzję o wypłacie gotówki na czarną godzinę.

Eksperci jednak uspokajają i przekonują, że nie jest to jednorazowy wzrost, a stały trend, który obserwujemy od lat.

Tempo wzrostu gotówki w obiegu nieprzerwanie przyspiesza od momentu osiągnięcia lokalnego minimum w marcu 2023 r. Od przełomu 2023 r. i 2024 r. obserwowany jest również niewielki wzrost udziału gotówki w szerszych agregatach pieniężnych — M1 (gotówka w obiegu i lokaty na żądanie) oraz M3 (M1 oraz depozyty i zobowiązania terminowe). Oznacza to, że zwiększony popyt na gotówkę w ostatnich latach nie jest jednorazowym zjawiskiem, lecz utrwalonym trendem.

komentuje Kamil Pastor, ekonomista PKO BP.
Image
telepolis
nbp gotówka Narodowy Bank Polski gotówka w obiegu gotówka w Polsce
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: NBP, Bankier.pl