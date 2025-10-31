Zaskakujące dane. Chodzi o gotówkę w Polsce

Narodowy Bank Polski co miesiąc publikuje dane na temat podaży pieniądza. Zazwyczaj nie przynoszą one żadnych zaskakujących informacji. Tym razem jest inaczej. Eksperci zauważyli interesującą rzecz, związaną z gotówką.

Gotówka wraca do łask?

Okazuje się, że we wrześniu 2025 roku przyśpieszyła dynamika gotówki w obiegu w Polsce. Wzrosła ona aż o 13,6 proc. rok do roku. To najwyższy wskaźnik od kwietnia 2022 roku, czyli zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie. Oznacza to, że gotówki w obiegu jest aż o 11,9 mld zł więcej, gdzie średnia wzrostu wynosi zaledwie 3,3 mld zł.

Taki wzrost może oznaczać wzrost niepokojów. Ostatnim razem porównywalne dane były w kwietniu 2022 roku, po ataku Rosji na Ukrainę, a także w momencie wybuchu pandemii COVID-19. W takich sytuacjach wiele osób podejmuje decyzję o wypłacie gotówki na czarną godzinę.

Eksperci jednak uspokajają i przekonują, że nie jest to jednorazowy wzrost, a stały trend, który obserwujemy od lat.