Zaskakujące dane. Chodzi o gotówkę w Polsce
Miesięczne dane Narodowego Banku Polskiego o podaży pieniądza przyniosły zaskakujące wieści. Chodzi o gotówkę.
Narodowy Bank Polski co miesiąc publikuje dane na temat podaży pieniądza. Zazwyczaj nie przynoszą one żadnych zaskakujących informacji. Tym razem jest inaczej. Eksperci zauważyli interesującą rzecz, związaną z gotówką.
Gotówka wraca do łask?
Okazuje się, że we wrześniu 2025 roku przyśpieszyła dynamika gotówki w obiegu w Polsce. Wzrosła ona aż o 13,6 proc. rok do roku. To najwyższy wskaźnik od kwietnia 2022 roku, czyli zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie. Oznacza to, że gotówki w obiegu jest aż o 11,9 mld zł więcej, gdzie średnia wzrostu wynosi zaledwie 3,3 mld zł.
Taki wzrost może oznaczać wzrost niepokojów. Ostatnim razem porównywalne dane były w kwietniu 2022 roku, po ataku Rosji na Ukrainę, a także w momencie wybuchu pandemii COVID-19. W takich sytuacjach wiele osób podejmuje decyzję o wypłacie gotówki na czarną godzinę.
Eksperci jednak uspokajają i przekonują, że nie jest to jednorazowy wzrost, a stały trend, który obserwujemy od lat.
Tempo wzrostu gotówki w obiegu nieprzerwanie przyspiesza od momentu osiągnięcia lokalnego minimum w marcu 2023 r. Od przełomu 2023 r. i 2024 r. obserwowany jest również niewielki wzrost udziału gotówki w szerszych agregatach pieniężnych — M1 (gotówka w obiegu i lokaty na żądanie) oraz M3 (M1 oraz depozyty i zobowiązania terminowe). Oznacza to, że zwiększony popyt na gotówkę w ostatnich latach nie jest jednorazowym zjawiskiem, lecz utrwalonym trendem.