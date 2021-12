Plus testuje prawdziwe 5G Standalone, bez wykorzystania LTE

Plus poinformował o prowadzonych w sieci komercyjnej testach „prawdziwego 5G" w technologii Standalone, czyli bez wykorzystania zasobów LTE. Operatorowi pomagają tym firmy Ericsson oraz Oppo.

Sieć 5G w technologii Standalone działa niezależnie od infrastruktury LTE, co przekłada się na jeszcze wyższą szybkość wysyłania i pobierania danych oraz niższe opóźnienia. Zrealizowane pomyślnie laboratoryjne testy sieci 5G Standalone (SA) z wykorzystaniem należącego do Plusa pasma 2600 TDD, pozwoliły na przejście do kolejnej fazy testów, tym razem w sieci komercyjnej.

Wykorzystywana w aktualnie działających sieciach 5G technologia Non-Standalone (NSA) wymaga integracji 5G z infrastrukturą 4G, natomiast 5G Standalone (SA) działa całkowicie niezależnie od sieci wcześniejszych generacji. Przekłada się to na jeszcze lepsze parametry transmisji danych, większą pojemność oraz zmniejszenie opóźnień.

Dodatkowo 5G SA umożliwia wdrożenie nowych rozwiązań biznesowych opartych o tzw. plastrowanie sieci (network slicing). Zaletą jest też to, że 5G SA jest najbardziej energooszczędną generacją sieci komórkowych.

Od uruchomienia pierwszej komercyjnej sieci 5G w Polsce nieustannie pracujemy nad rozwojem tej technologii. Nie chcemy, aby 5G kojarzone było jedynie z kampaniami reklamowymi, lecz staramy się, aby było realną odpowiedzią na zachodzące na naszych oczach zmiany i wiążące się z nimi potrzeby naszych klientów. Prace nad rozwojem technologii 5G Standalone są kolejnym elementem procesu, dzięki któremu użytkownicy Plusa mogą korzystać z najnowszych światowych rozwiązań technologicznych

– powiedział Jacek Felczykowski, Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, operatora sieci Plus.

Testowane w Plusie rozwiązanie 5G SA firmy Ericsson składa się z dwóch elementów: radiowej sieci dostępowej RAN – Ericsson Radio System oraz sieci szkieletowej – Ericsson 5G Core. W testach wykorzystywane są smartfony z obsługą 5G SA marki Oopp.

Ericson Radio System to rozwiązanie dostępowe w pełni przygotowane do dalszego rozwoju sieci komórkowych. Dzięki zastosowaniu agregacji pasm 5G zwiększa się pojemność oraz zasięg sieci. Massive MIMO i mmWave w sieci 5G SA umożliwiają połączenia z bardzo niskimi opóźnieniami i wyższymi niż dotychczas prędkościami transmisji danych.

