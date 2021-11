Wyniki Grupy Polsat Plus za III kwartał 2021 r.: 20 mln usług, 17 mln Polaków w zasięgu 5G

Grupa Polsat Plus podsumowała III kwartał 2021 roku. Operator szczyci się 20 mln usług, rozbudową sieci 5G, nową identyfikacją wizualną kluczowych marek, a także wypłatą rekordowej dywidendy w wysokości 767 mln zł.

Grupa Polsat Plus po raz pierwszy prezentuje dane operacyjne uwzględniające działalność Netii i Premium Mobile, których Grupa została wyłącznym właścicielem.

W sumie Grupa jako swe najistotniejsze dokonania w trzecim w kwartale wymienia:

osiągnięcie pułapu łącznie ponad 20 mln usług ,

, rozwój sieci 5G , w której zasięgu znajduje się już ponad 17 mln mieszkańców Polski,

kluczowych marek, uruchomienie dwóch serwisów i aplikacji online – Polsat Box Go i Polsat Go ,

, przedłużenie prawa do PlusLigi i Tauron Ligi w siatkówce na kolejne 7 lat, do Ligi Mistrzów UEFA na trzy kolejne sezony 2021-2024, współpracę z CANAL+ dotyczącą dostępności kanałów CANAL+ SPORT3 i 4 z PKO BP Ekstraklasą w Polsat Box przez co najmniej dwa najbliższe sezony oraz umowę sponsorską z Polską Ligą Siatkówki na kolejne 7 lat,

największej w Polsce Brudzew o mocy , rozpoczęcie wypłaty rekordowej dywidendy za 2020 rok w wysokości 767 mln zł.

Nasza Grupa nie zwalnia tempa i pozostaje liderem technologii 5G, mając w jej zasięgu już ponad 17 mln osób. Zapewniamy najlepsze, najszybsze i jedyne prawdziwe 5G w Polsce. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zasięg naszej sieci 5G objął kolejne 2 mln mieszkańców Polski, a takie tempo rozwoju jest możliwe m.in. dzięki partnerstwu z Cellnex Telecom

– ocenił Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus.

Rozbudowa sieci 5G

Sieć 5G Plusa jest już dostępna w ponad 700 miejscowościach dla ponad 17 mln osób. Liczba stacji siesi 5G w Polsce wzrosła do ponad 2700. Nowe nadajniki pojawiły się zarówno w lokalizacjach, w których sieć 5G była już dostępna, jak i w blisko 200 nowych miejscowościach.

Rebranding marek

Grupa Polsat Plus wprowadziła nową identyfikację wizualną najważniejszych marek Grupy, ze wspólnym hasłem „Ty rządzisz. Wybierz swoje wszystko”. Nowe graficznie logotypy otrzymały marki Plus i Polsat, marka Polsat Box zastąpiła markę Cyfrowy Polsat, serwisy Ipla i Cyfrowy Polsat Go zostały połączone w jeden serwis o nowej nazwie Polsat Box Go, a Telewizja Polsat uruchomiła zupełnie nowy, bezpłatny (w modelu reklamowym) serwis Polsat Go z treściami Telewizji Polsat.

20 mln usług z włączeniem Netii i Premium Mobile

W lipcu Grupa została wyłącznym właścicielem Netii oraz operatora MVNO Premium Mobile. W związku z tym od III kw. wyniki finansowe i operacyjne tych spółek zaczęła raportować łącznie w ramach Grupy Polsat Plus. Grupa wydzieliła i będzie raportować odrębnie wyniki operacyjne segmentu B2B.

W nowym ujęciu, uwzględniając dane Netii i Premium Mobile, Grupa Polsat Plus świadczy łącznie ponad 20 mln usług, a ponad 2,4 mln jej klientów korzysta z usług multiplay. Grupa odnotowała też wzrost bazy usług przedpłaconych do 2,77 mln, który ma wynikąć z dobrej sprzedaży usług komórkowych, wspartej konsolidacją Premium Mobile. Rośnie w nich ich średni przychód na użytkownika – do poziomu 16,4 zł.

Liczba usług kontraktowych, które świadczy klientom indywidualnym, zwiększyła się o ponad 400 tys. rok do roku. Średni przychód od tych klientów wzrósł o 6% rok do roku, do czego przyczyniają się taryfy 5G. Niezmiennie na poziomie 6,9% pozostaje wskaźnik rezygnacji z usług wśród klientów indywidualnych.

Łączna liczba usług telefonii komórkowej w abonamencie na koniec okresu wynosiła 8,781 mln, a w pre-paidzie 2,442 mln, łącznie 11,223 mln. Liczba usług internetowych w abonamencie spadła jednak w porównaniu do poprzedniego kwartału do 1,787 mln, a w prepaidzie do 0,044 mln. Łącznie jest to 13,054 mln kart SIM z internetem włącznie.

Jednocześnie Grupa ma silną pozycję w segmencie usług B2B, do czego przyczynia się współpraca z Netią. Łączna liczba klientów B2B Grupy utrzymuje się na stabilnym poziomie ok. 70 tys., a każdy z nich generuje średniomiesięcznie blisko 1,4 tys. zł przychodu.

Najważniejsze dane operacyjne za III kwartał 2021 roku dla segmentu usług B2C i B2B:

Łącznie Grupa Polsat Plus świadczy ponad 20 mln usług płatnej telewizji, Internetu i telefonicznych.

płatnej telewizji, Internetu i telefonicznych. Liczba klientów usług multiplay wzrosła o 105 tys. r/r (4%) do 2,44 mln.

(4%) do 2,44 mln. Liczba usług kontraktowych u klientów B2C wzrosła o 410 tys. (3,1%) r/r do 13,5 mln.

(3,1%) r/r do 13,5 mln. Średniomiesięczny przychód od klienta kontraktowego (ARPU) dla usług B2C wzrósł do 68,6 zł (+5,7% r/r).

(+5,7% r/r). Wskaźnik odejść klientów B2C (churn) na poziomie 6,9% w skali roku.

na poziomie w skali roku. Wzrosła liczba usług prepaid – do 2,77 mln oraz ich ARPU – o 3,1% r/r, do poziomu 16,4 zł .

oraz ich ARPU – o 3,1% r/r, . Klienci Cyfrowego Polsatu i Plusa przetransferowali w ciągu 9 miesięcy ok. 1303 PB danych (wzrost o 19% r/r).

danych (wzrost o 19% r/r). Łączna liczba klientów B2B wynosi ok. 70 tys., a każdy z nich generuje średniomiesięcznie blisko 1,4 tys. zł przychodu.

Wyniki finansowe

W trzecim kwartale br. Grupa Polsat Plus zanotowała ponad 2,5% wzrost przychodów do ponad 3 mld zł. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 904 mln zł, a wolne przepływy pieniężne rosną, osiągając wysoki poziom ponad 1,4 mld zł w ujęciu 12-miesięcznym.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

mln PLN III kwartał 2021 zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 3032 +2,5% Skorygowana EBITDA 904 +0% Skorygowana marża EBITDA 29,8% -6,2 p.p.



Wyniki finansowe segmentu usług B2C i B2B

mln PLN III kwartał 2021 zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 2592 0% Koszty operacyjne 1812 10% EBITDA skorygowana, z wył. wyniku NetCo 786 1% Marża EBITDA skorygowana, z wył. wyniku NetCo 30,3% 0,3 p.p.



Wskaźnik całkowitego zadłużenia zmniejszył się do poziomu 0,65x (dług netto/EBITDA LTM) w wyniku sfinalizowania transakcji z Cellnex Telecom.

Historyczne dane w tabelach

Karty SIM Abonament Prepaid Internet

(abonament) Internet

(prepaid) Łącznie 1Q2015 6,553 mln 3,776 mln 1,439 mln 0,193 mln 11,957 mln 2Q2015 6,532 mln 3,972 mln 1,483 mln 0,193 mln 11,933 mln 3Q2015 6,505 mln 3,685 mln 1,517 mln 0,231 mln 11,939 mln 4Q2015 6,517 mln 3,592 mln 1,595 mln 0,231 mln 11,934 mln 1Q2016 6,536 mln 3,496 mln 1,647 mln 0,256 mln 11,936 mln 2Q2016 6,536 mln 3,473 mln 1,667 mln 0,284 mln 11,971 mln 3Q2016 6,617 mln 3,223 mln 1,722 mln 0,260 mln 11,822 mln 4Q2016 6,730 mln 2,972 mln 1,757 mln 0,219 mln 11,679 mln 1Q2017 6,785 mln 2,646 mln 1,766 mln 0,184 mln 11,382 mln 2Q2017 6,811 mln 2,617 mln 1,773 mln 0,181 mln 11,381 mln 3Q2017 6,865 mln 2,624 mln 1,783 mln 0,193 mln 11,464 mln 4Q2017 6,932 mln 2,579 mln 1,809 mln 0,178 mln 11,498 mln 1Q2018 6,998 mln 2,539 mln 1,814 mln 0,169 mln 11,520 mln 2Q2018 7,098 mln 2,546 mln 1,804 mln 0,163 mln 11,611 mln 3Q2018 7,209 mln 2,550 mln 1,810 mln 0,152 mln 11,723 mln 4Q2018 7,345 mln 2,424 mln 1,815 mln 0,127 mln 11,712 mln 1Q2019 7,452 mln 2,388 mln 1,801 mln 0,111 mln 11,752 mln 2Q2019 7,598 mln 2,418 mln 1,795 mln 0,102 mln 11,913 mln 3Q2019 7,752 mln 2,443 mln 1,802 mln 0,093 mln 12,090 mln 4Q2019 7,895 mln 2,416 mln 1,796 mln 0,080 mln 12,107 mln 1Q2020 8,017 mln 2,393 mln 1,799 mln 0,073 mln 12,271 mln 2Q2020 8,189 mln 2,364 mln 1,789 mln 0,068 mln 12,411 mln 3Q2020 8,367 mln 2,449 mln 1,792 mln 0,064 mln 12,672 mln 4Q2020 8,535 mln 2,446 mln 1,827 mln 0,058 mln 12,808 mln 1Q2021 8,552 mln 2,458 mln 1,821 mln 0,053 mln 12,831 mln 2Q2021 8,650 mln 2.424 mln 1,816 mln 0.047 mln 12,937 mln 3Q2021 8,781 mln 2,442 mln 1,787 mln 0,044 mln 13,045 mln

Przychód Zysk netto EBIDTA Marża EBIDTA 1Q2015 2,329 mld zł 170,9 mln zł 896,6 mln zł 38,5% 2Q2015 2,469 mld zł 305 mln zł 977 mln zł 39,6% 3Q2015 2,415 mld zł 502,5 mln zł 930 mln zł 38,5% 4Q2015 2,610 mld zł 186 mln zł 891 mln zł 33,8% 1Q2016 2,364 mld zł 179 mln zł 846 mln zł 35,8% 2Q2016 2,443 mld zł 231 mln zł 935 mln zł 38,3% 3Q2016 2,110 mld zł 270 mln zł 957 mln zł 40,1% 4Q2016 2,535 mld zł 342 mln zł 902 mln zł 35,6% 1Q2017 2,389 mld zł 271 mln zł 929 mln zł 38,9% 2Q2017 2,470 mld zł 282 mln zł 964 mln zł 39,0% 3Q2017 2,391 mld zł 235 mln zł 851 mln zł 35,6% 4Q2017 2,579 mld zł 157 mln zł 873 mln zł 33,9% 1Q2018 2,346 mld zł 292 mln zł 890 mln zł 37,9% 2Q2018 2,603 mld zł 231 mln zł 946 mln zł 36,1% 3Q2018 2,735 mld zł 227 mln zł 920 mln zł 33,6% 4Q2018 3,002 mld zł 66,1 mln zł 941 mln zł 31,4% 1Q2019 2,792 mld zł 300 mln zł 1,038 mld zł 38,2% 2Q2019 2,923 mld zł 269 mln zł 1,076 mld zł 36,8% 3Q2019 2,892 mld zł 236,5 mln zł 1,021 mld zł 35,3% 4Q2019 3,069 mld zł 311,9 mln zł 1,062 mld zł 32,7% 1Q2020 2,849 mld zł 184 mln zł 1,027 mld zł 36,0% 2Q2020 2,863 mld zł 291 mln zł 1,002 mld zł 35,0% 3Q2020 3,004 mld zł 345 mln zł 1,082 mld zł 36,0% 4Q2020 3,248 mld zł 326,7 mln zł 1,127 mld zł 34,7% 1Q2021 2,987 mld zł 390,4 mln zł 1,083 mld zł 36,2% 2Q2021 3,160 mld zł 541,7 mln 1,141 mld zł 36,1% 3Q2021 3,032 mld zł 3148,7 mln 904 mln 29,8%

Przychód na klienta Abonament Prepaid 1Q2015 85,8 zł 17,3 zł 2Q2015 87,0 zł 18,3 zł 3Q2015 88,1 zł 19,0 zł 4Q2015 88,3 zł 18,5 zł 1Q2016 87,0 zł 17,7 zł 2Q2016 88,4 zł 18,9 zł 3Q2016 88,6 zł 18,7 zł 4Q2016 90,7 zł 19,2 zł 1Q2017 89,1 zł 18,7 zł 2Q2017 89,6 zł 20,5 zł 3Q2017 88,4 zł 20,2 zł 4Q2017 89 zł 20,1 zł 1Q2018 81,9 zł (MSSF 15) 20,1 zł 2Q2018 82,9 zł (MSSF 15) 20,4 zł 3Q2018 84,0 zł (MSSF 15) 20,8 zł 4Q2018 84,0 zł (MSSF 15) 20,3 zł 1Q2019 82,9 zł (MSSF 15) 20,1 zł 2Q2019 83,4 zł 20,8 zł 3Q2019 84,8 zł 20,8 zł 4Q2019 85,6 zł 20,3 zł 1Q2020 85,4 zł 20,7 zł 2Q2020 86,5 zł 21,4 zł 3Q2020 86,9 zł 21,5 zł 4Q2020 89,9 zł 21,8 zł 1Q2021 90,5 zł 21,5 zł 2Q2021 91,4 zł 22,0 zł 3Q2021 90,3 zł 21,4 zł



Źródło zdjęć: Grupa Polsat Plus

Źródło tekstu: Grupa Polsat Plus