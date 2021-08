Grupa Polsat Plus: główny etap kampanii rebrandingowej z Philem Collinsem i polskimi gwiazdami

Po rebrandingu swoich kluczowych marek Grupę Polsat Plus czeka kolejne, trudne zadanie: wyjaśnienie zmian klientom i przekonanie ich, jakie odniosą dzięki temu korzyści. W tym celu Grupa rusza z głównym etapem kampanii rebrandingowej Plusa, Polsatu i Polsat Box, którą łączy hasło „Ty rządzisz. Wybierz swoje wszystko”.

W nowym spocie biorą udział m.in.: Wojciech Mecwaldowski – nowy ambasador marki Plus, Jacek Braciak znany ze spotów Polsat Box, Tomasz Karolak obecny w reklamach Plusa na Kartę oraz gwiazdy znane z anten Polsatu: sanah, Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Karolina Gilon, Wiktoria Gąsiewska i Piotr Gąsowski. W spocie została wykorzystana ścieżka dźwiękowa „You Can’t Hurry Love”, światowego przeboju w wykonaniu Phila Collinsa.

Kampania ma nas przekonać do tego, że marki Plus, Polsat i Polsat Box zapewniają klientowi wybór tego, z czego, kiedy, gdzie, w jaki sposób i na jakim urządzeniu chce korzystać – zgodnie z hasłem „Wybierz swoje wszystko”. Odpowiada też na pytanie postawione we wcześniejszych spotach: „Kto rządzi… internetem, 5G, rozrywką, emocjami, serialami i sportem?”

W nowej kampanii tym, kto rządzi, jest każdy z klientów – mieszkaniec Polski, użytkownik internetu, widz telewizyjny, fan filmów i seriali czy kibic sportu.

Klient oczekuje, że marka będzie odpowiadać na jego indywidualne potrzeby. Chce decydować – mieć szerokie możliwości wyboru zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i potrzebami. My, jako Grupa, odpowiadamy na to, mówiąc: w Plusie, Polsacie i Polsat Box możesz wybrać swoje wszystko. Możesz rządzić m.in.: internetem, 5G, technologiami, rozrywką, emocjami, serialami i sportem

– mówi Piotr Gaweł, Członek Zarządu Polkomtela, operatora sieci Plus, Grupa Polsat Plus.

Jak ujawnia Grupa Polsat Plus, szeroko zakrojony proces zmian, rebranding i startująca kampania są rezultatem ponad dwóch lat intensywnej pracy pracowników Grupy przy wsparciu międzynarodowych firm doradztwa strategicznego.

