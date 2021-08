Kto rządzi 5G, kto rządzi internetem? Plus: teraz Ty rządzisz

Grupa Polsat Plus zdecydowała się ostatnio na rebranding swoich kluczowych marek, co jednak może u klientów wywoływać lekkie poczucie zagubienia. W zrozumieniu zmian ma pomóc kampania prezentująca transformację marek. Spaja je wspólne hasło - „Ty rządzisz. Wybierz swoje wszystko”.

Celem kampanii jest zaprezentowanie, jak zmieniły się logotypy trzech kluczowych marek Grupy Polsat Plus. Spoty ukazują przejście ze starego w nowy logotyp każdej ze spółek – Plusa, Polsatu i Cyfrowego Polsatu (czyli teraz Polsat Box). Specjalnie zaprojektowana indywidualna typografia, charakterystyczne elementy graficzne i kolory mają podkreślać spójność wszystkich marek, przynależność do jednej rodziny, a dzięki temu – łatwiejsze kojarzenie ich przez klientów.

W tym etapie kampanii widzowie poznają także odpowiedź na pytanie, które pojawiło się w spotach teaserowch: „Kto rządzi… internetem, 5G, rozrywką, emocjami, serialami, sportem?”. Jak przekonują autorzy kampanii, tym, kto rządzi, jest każdy z nas – mieszkaniec Polski, użytkownik internetu, odbiorca programów, filmów, seriali. Klient rządzi, bo wybiera to, co chce, co lubi i co jest mu potrzebne. Rządzi, bo konfiguruje, wybiera, łączy, włącza, ustawia i decyduje. Kampania (spoty TV i online) wyreżyserowane zostały przez Marcina Filipka, jednego z najlepszych polskich reżyserów reklamy.

Prace nad rebrandingiem trwały trzy lata

Jak zdradza Grupa Polsat Plus, prace nad rebrandingiem rozpoczęły się w maju 2018 roku. Wtedy do współpracy zostały zaproszone najlepsze agencje międzynarodowe i polskie, a strategiczną część opracowały agencje Lippincott, Wolff Olins, a także Straightline.

Pracom towarzyszyły badania marketingowe realizowane przy współpracy z firmą badawczą IPSOS, w których efekcie przyjęty został kierunek strategiczny zaproponowany przez agencję Straightline.

Do współpracy przy tworzeniu nowych logotypów marek Plus, Polsat i Polsat Box zostały zaproszone agencje uczestniczące w opracowywaniu strategii oraz światowe agencje kreatywne takie jak: Saffron Brand Consultants czy Jones Knowles Ritchie, jak również polski butik kreatywny – Studio Otwarte. Ostatecznie wybrana została koncepcja firmy Saffron Brand Consultants, która m.in. niedawno zrealizowała projekty Facebooka czy YouTube’a.

