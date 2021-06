Co to, jakaś nowa sieć? Nie, to Plus i Polsat zmieniają logotypy

Nowe logotypy przedstawiające zieloną (Plus) i żółtą (Polsat) ażurową kulę mają się wizualnie kojarzyć z tą samą Grupą, stąd też obydwa są stylistycznie do siebie podobne. Zdaniem operatora, nowe logotypy odzwierciedlają wizję marek.

Plus jest marką, która oferuje najwyższej jakości usługi telekomunikacyjne, w tym najlepsze w Polsce 5G, a Polsat to najatrakcyjniejszy kontent. Dzięki integracji usług telekomunikacyjnych z kontentowymi dostarczamy usługi: „Dla każdego. Wszędzie”. (...) Dzisiaj nadszedł ważny dzień – rozpoczynamy nowy rozdział w historii Grupy – przedstawiamy nowe logotypy wspomnianych naszych najważniejszych i kluczowych marek: Plusa i Polsatu. Nowe logotypy zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o przejrzystości i łatwości ich odbioru przez naszych widzów i klientów: z jednej strony tak, by wizualnie kojarzyły się z tą samą Grupą, a z drugiej – by zachowały swoje indywidualne wartości. Plus to telekomunikacja, a Polsat to kontent. Będziemy też w komunikacji korporacyjnej używać nowej nazwy Grupy, podkreślającej tę zależność i współdziałanie – Grupa Polsat Plus